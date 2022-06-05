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Чемпионат мира
05 июня 2022, 02:27 | Обновлено 05 июня 2022, 03:07
62
0

Защитник сборной Уэльса: «Меня вдохновляет возможность попасть на ЧМ»

Коннор Робертс – о матче против Украины

05 июня 2022, 02:27 | Обновлено 05 июня 2022, 03:07
62
0
Защитник сборной Уэльса: «Меня вдохновляет возможность попасть на ЧМ»
Getty Images/Global Images Ukraine

Защитник сборной Уэльса Коннор Робертс поделился ожиданиями от матча против сборной Украины.

«Немного нервничать — это нормально. Но лично меня вдохновляет возможность попасть на чемпионат мира. Надеюсь, игра закончится, и я буду улыбаться. Мы должны победить, и это в центре нашего внимания. Мы должны играть как можно лучше на протяжении всего матча. То, что происходит в Украине, ужасно, но в воскресенье футбол, и только футбол будет на первом плане.

Мы должны подойти к матчу против Украины просто, как к еще одной игре. Надеюсь, я смогу играть достаточно хорошо и помочь нашей команде выиграть. Надеюсь, наши лидеры смогут создать несколько голевых моментов и войти в историю. Гарет Бэйл играл в более крупных матчах, чем все мы вместе взятые, он невероятный игрок. Мы были близки к выходу на чемпионат мира ранее, и в воскресенье будет еще одна возможность. Это не будет чудом, но это будет невероятно».

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