Защитник сборной Уэльса: «Меня вдохновляет возможность попасть на ЧМ»

Защитник сборной Уэльса Коннор Робертс поделился ожиданиями от матча против сборной Украины.

«Немного нервничать — это нормально. Но лично меня вдохновляет возможность попасть на чемпионат мира. Надеюсь, игра закончится, и я буду улыбаться. Мы должны победить, и это в центре нашего внимания. Мы должны играть как можно лучше на протяжении всего матча. То, что происходит в Украине, ужасно, но в воскресенье футбол, и только футбол будет на первом плане.

Мы должны подойти к матчу против Украины просто, как к еще одной игре. Надеюсь, я смогу играть достаточно хорошо и помочь нашей команде выиграть. Надеюсь, наши лидеры смогут создать несколько голевых моментов и войти в историю. Гарет Бэйл играл в более крупных матчах, чем все мы вместе взятые, он невероятный игрок. Мы были близки к выходу на чемпионат мира ранее, и в воскресенье будет еще одна возможность. Это не будет чудом, но это будет невероятно».