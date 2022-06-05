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Чемпионат мира
05 июня 2022, 00:45 | Обновлено 05 июня 2022, 01:39
183
0

ВИДЕО. Тренировка сборной в Кардиффе за день до матча с Уэльсом

4 июня исполнилось 46 лет тренеру вратарей Вячеславу Кернозенко

05 июня 2022, 00:45 | Обновлено 05 июня 2022, 01:39
183
0
ВИДЕО. Тренировка сборной в Кардиффе за день до матча с Уэльсом
УАФ

Национальная команда Украины 4 июня провела официальную тренировку накануне финала плей-офф отбора ЧМ-2022.

Арена Кардифф Сити Стедиум, открытая в 2009 году, вмещает чуть больше 33 тысяч зрителей. Этот стадион является домашним и для одноименного клуба, в этом сезоне спасшегося от вылета из английского Чемпионшипа, и для национальной футбольной сборной. Футбольная ассоциация Уэльса решила играть финал плей-офф квалификации чемпионата мира именно здесь.

Валлийцы очень быстро продали билеты на матч, украинцам досталась небольшая квота в 1,5 тысяч пропусков, которая также была раскуплена мгновенно. Если бы игра проходила на 70-тысячной арене, шансы купить билет были бы у большего количества украинцев. Но, судя по всему, в недопущении этого и заключался замысел хозяев. Многие сине-желтые фанаты приедут в столицу Уэльса и будут горячо поддерживать родную национальную команду.

Официальная тренировка на Кардифф Сити Стэдиум началась с традиционной разминки и подготовительных упражнений, которые ребята выполнили с хорошим настроением. Привычные для остальных занятия стали первыми в сборной для новичка Даниила Игнатенко, который провел свою первую тренировку в национальной команде.

Вместе с другими ребятами он принял участие и в игровых сериях, ставших заключительной отработкой тактической схемы на поединок. Все 27 игроков находятся в хорошем настроении и состоянии, поэтому у Александра Петракова есть приятная головная боль, кого выбрать к заявке на матч. Имена 23 потенциальных участников финала будут обнародованы утром в день матча.

На ужине президент УАФ Андрей Павелко, который, как и перед игрой с шотландцами, приехал в гостиницу поддержать команду в преддверии матча, вручил футболку имениннику. 46 лет исполнилось тренеру вратарей Вячеславу Кернозенко. Команда поддержала вручение традиционного подарка громкими аплодисментами.

Тренировка сборной в Кардиффе за день до матча с Уэльсом

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Источник Украинская ассоциация футбола
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