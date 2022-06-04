Уэльс – Украина. Финал на выживание! Заряжай на нашу сборную

5 июня. 19:00. Кардифф. "Кардифф Сити" арена. Новое время и место для воплощения нашей футбольной мечты. Сборная Украины в шаге от выхода в финальную часть Чемпионата мира, который состоится в Катаре уже этой осенью. Стартовый матч в группе В, куда теоретически может попасть команда Петракова, намечен на 21 ноября. Но для того чтобы в ячейке расписания ЧМ напротив США появилась надпись Украина, нам нужно побеждать Уэльс.

3-1 в матче с Шотландией – это красивая, уверенная, важная и безусловно заслуженная победа сборной. Более того, Украина, состав которой можно было предусмотреть почти на 100%, удивила своей уверенностью, скоростями, высоким прессингом и хладнокровием. Это та самая сборная, которая пропускала на последней минуте матча в Казахстане, это та самая сборная, которая выиграла всего два матча в отборочной группе к ЧМ-2022, и теперь это доминирующая сборная, которая выдержала нашествие шотландцев в середине второго тайма и показала командную слаженность и фантастическое индивидуальное мастерство. Браво Ярмоленко, браво Малиновский, Зинченко, Мудрик, браво команда и браво Петраков. После матча с Шотландией почти каждый сказал о том, насколько они были готовы к любому решению соперника, и это, безусловно, заслуга тренерского штаба.

На подготовку к матчу в Уэльсе времени не так много, как до полуфинала плей-офф. К счастью для украинцев валлийцы исповедуют похожий на шотландский стиль футбола: силовой, с хорошей реализацией стандартов, высокими мячами и готовностью отдать инициативу сопернику. С небольшим «но». На самом деле довольно большим: и по антропометрическим показателям в 185 см роста и 80 кг веса, и по игровой мощности – это Гарет Бейл. И в случае со сборной Уэльса слова о том, что Гаретт больше гольфист, чем футболист, не подходят. Он лучший бомбардир сборной с 38 голами и второй после Криса Гантера (108) игрок, сыгравший больше всего матчей за «драконов» (102). Не стоит забывать и еще о одной звезде Уэльса Аарона Рэмзи с его талантом отдать последний пас. Полузащитник реанимировал свою карьеру в «Рейнджерс», с которыми взял серебро чемпионата Шотландии и дошел до финала Лиги Европы. Ну а о темной магии голов Рэмзи знает каждый футбольный болельщик. Но, пожалуй, не в этот раз, Аарон!

Украина и Уэльс встречались трижды. В 2000-2001 годах сборные соревновались в одной группе за выход на чемпионат мира-2002. Команды дважды сыграли 1-1. Была еще минимальная победа Украины в товарищеском матче на «Олимпийском» в марте 2016-го. Забивал Ярмоленко, но ни Рэмзи, ни Бейл в этот раз в Киев не приехали.

Аналитики первого легального букмекера Parimatch Ukraine оценивают шансы нашей сборной на победу в 34.89%, шансы Уэльса – в 33.66% и то, что матч закончится ничьей в основное время – в 31.45%.

Для валлийцев матч против Украины очень важен. Они не чувствовали вкуса чемпионатов мира 64 года. Единственный раз «драконы» покоряли Мундиаль в 1958 году и дошли до четвертьфинала. В отборе в Катар они проиграли только один матч – сборной Бельгии. А в полуфинале плей-офф победили Австрию благодаря дублю Бэйла. Райян Гиггз не стал нагружать своих лидеров в июньском товарищеском матче с Польшей, валлийцы проиграли, но это никоим образом не отразилось на их подготовке к финалу плей-офф. Миссия – победить.

Миссия Украины – в словах Александра Зинченко. “Это будет игра не о тактике, не о физическом состоянии, это будет игра на выживание. Все будут биться до конца, потому что мы играем за свою страну». Заряжай на нашу сборную вместе Parimatch Ukraine! Рождены в Украине – заряжены побеждать!