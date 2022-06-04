Испания04 июня 2022, 23:50 |
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ФОТО. Куртуа на яхте сделал предложение израильской модели
Тибо принял решение создать семью
04 июня 2022, 23:50 |
1914
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Вратарь «Реала» Тибо Куртуа сделал предложение своей возлюбленной по имени Мишель Герцег. Она ответила согласием.
Мишель 23 года, она израильская модель, имеет более полумиллиона подписчиков в инстаграме. Пара начала встречаться в июле 2021 года.
Отметим, что Куртуа в прошлом месяце исполнилось 30 лет.
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