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  4. ФОТО. Куртуа на яхте сделал предложение израильской модели
Испания
04 июня 2022, 23:50 |
1914
0

ФОТО. Куртуа на яхте сделал предложение израильской модели

Тибо принял решение создать семью

04 июня 2022, 23:50 |
1914
0
ФОТО. Куртуа на яхте сделал предложение израильской модели
Инстаграм Тибо Куртуа

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа сделал предложение своей возлюбленной по имени Мишель Герцег. Она ответила согласием.

Мишель 23 года, она израильская модель, имеет более полумиллиона подписчиков в инстаграме. Пара начала встречаться в июле 2021 года.

Отметим, что Куртуа в прошлом месяце исполнилось 30 лет.

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