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  4. ЕЗЕРСКИЙ: «Перед матчем с Нидерландами мы остались с одним вратарем»
Молодежные турниры
04 июня 2022, 22:45 | Обновлено 04 июня 2022, 22:46
379
0

ЕЗЕРСКИЙ: «Перед матчем с Нидерландами мы остались с одним вратарем»

Главный тренер юношеской сборной Украины – о ситуации в элит-раунде отбора Евро-2022

04 июня 2022, 22:45 | Обновлено 04 июня 2022, 22:46
379
0
ЕЗЕРСКИЙ: «Перед матчем с Нидерландами мы остались с одним вратарем»
УАФ. Владимир Езерский

Главный тренер юношеской сборной Украины Владимир Езерский подвел итоги матча элит-раунда отбора Евро-2022 (U-19) против команды Сербии (1:1).

— Мы играли против достойного соперника, выигравшего в первом туре у Нидерландов. Сербия – организованная, сбалансированная команда, которая ставит перед собой задачу попасть на чемпионат Европы.

В первом тайме, пока у моих подопечных были силы, мы выглядели неплохо. После того как счет стал 1:1, мы не раз могли выйти вперед, но не повезло.

Во втором тайме нам стало намного сложнее, поскольку в функциональном плане команда начала проседать, однако отсутствие игровой практики в течение длительного времени говорит само за себя. Соперник больше контролировал мяч, вел игру, однако мои ребята молодцы, они проявили характер, сумели удержать ничью. Теперь судьба путевки в финальную часть турнира решится в последнем туре.

Опять же сейчас для нашего тренерского штаба главная задача — восстановить футболистов, что будет чрезвычайно сложно, учитывая время и наш кадровый потенциал. Например, перед поединком с Нидерландами, учитывая два предупреждения Пузанкова, мы остались с одним вратарем…, — сказал Езерский.

Напомним, что для попадания в финальный турнир украинцам нужно занять первое место в группе.

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Владимир Езерский сборная Украины по футболу U-19 Евро-2022 U-19
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Источник Украинская ассоциация футбола
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