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  4. Гарет БЭЙЛ: «Наши сердца с украинцами, но это футбол, мы хотим победить»
Чемпионат мира
04 июня 2022, 22:33 |
710
0

Гарет БЭЙЛ: «Наши сердца с украинцами, но это футбол, мы хотим победить»

Лидер сборной Уэльса – о предстоящем матче

04 июня 2022, 22:33 |
710
0
Гарет БЭЙЛ: «Наши сердца с украинцами, но это футбол, мы хотим победить»
Getty Images/Global Images Ukraine

Лидер сборной Уэльса Гарет Бэйл поделился ожиданиями от матча против Украины.

«За нас будут болеть трибуны, это главное. Мы понимаем, какие ужасные вещи творятся в Украине. Наши сердца с детьми, семьями и людьми Украины. Мы все чувствовали себя ужасно в это время и не могли сделать слишком много. Но приходите завтра, это игра в футбол. Мы хотим победить.

Домашние стены – это огромное преимущество. Мы любим играть дома и играть перед нашими болельщиками. Для нас это котел, и атмосфера, которую создают болельщики, пугает другие команды. Когда мы чувствуем усталость, они поют гимн и дают нам те дополнительные уровни энергии, которые нам нужны.  Мы понимаем, что игра большого масштаба, но это игра в футбол, в которой мы должны хорошо проявить себя.

Трудно понять, является ли это самой важной для нас игрой. Мы играли в полуфинале чемпионата Европы. Это важный матч, этого не скрыть. Мы играли только на одном чемпионате мира. Это ступенька, которую мы хотим пройти. У нас важная игра, которую мы отчаянно пытаемся выиграть, чтобы достичь своей цели», – сказал Бэйл.

Поединок Уэльс – Украина состоится 5 июня на стадионе «Кардифф Сити» валлийской столицы и начнется в 19:00 по киевскому времени.

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Источник WalesOnline
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