Чемпионат мира04 июня 2022, 20:58 |
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ВИДЕО. КАРАВАЕВ – о семье и друзьях в оккупированном Херсоне
Игрок сборной Украины поделился мыслями перед матчем с Уэльсом
04 июня 2022, 20:58 |
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Игрок сборной Украины Александр Караваев поделился ожиданиями от матча против команды Уэльса, а также рассказал, как живется его семье и друзьям в оккупированном Херсоне.
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