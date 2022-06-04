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  4. ВИДЕО. КАРАВАЕВ – о семье и друзьях в оккупированном Херсоне
Чемпионат мира
04 июня 2022, 20:58 |
791
0

ВИДЕО. КАРАВАЕВ – о семье и друзьях в оккупированном Херсоне

Игрок сборной Украины поделился мыслями перед матчем с Уэльсом

04 июня 2022, 20:58 |
791
0
ВИДЕО. КАРАВАЕВ – о семье и друзьях в оккупированном Херсоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Караваев

Игрок сборной Украины Александр Караваев поделился ожиданиями от матча против команды Уэльса, а также рассказал, как живется его семье и друзьям в оккупированном Херсоне.

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Источник Sport.ua
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