ВИДЕО. В Кубке Азии забили великолепный гол ударом скорпиона
Нападающий «Штутгарта» Алу Куол показал невероятное мастерство
Во втором туре группового раунда Кубка Азии по футболу среди молодежных команд сборная Австралии расписали мировую с командой Ирака (1:1).
На 45+2-й минуте счет в матче открыл Алу Куол, который защищает цвета «Штутгарта». 20-летний нападающий исполнил так называемый удар скорпиона, вратарь не сумел среагировать на такую неожиданность.
В минувшем сезоне Куол провел 19 матчей в составе «Штутгарта», забил 7 мячей.
Kuol as you like 😎🔥🦂— Football Australia (@FootballAUS) June 4, 2022
🎥: @ParamountPlusAU #IRQvAUS #AFCU23 #GoAustralia pic.twitter.com/M6iEJVOefH
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