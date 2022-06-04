ВИДЕО. В Кубке Азии забили великолепный гол ударом скорпиона

Во втором туре группового раунда Кубка Азии по футболу среди молодежных команд сборная Австралии расписали мировую с командой Ирака (1:1).

На 45+2-й минуте счет в матче открыл Алу Куол, который защищает цвета «Штутгарта». 20-летний нападающий исполнил так называемый удар скорпиона, вратарь не сумел среагировать на такую неожиданность.

В минувшем сезоне Куол провел 19 матчей в составе «Штутгарта», забил 7 мячей.