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04 июня 2022, 20:35 | Обновлено 04 июня 2022, 20:46
1292
0

ВИДЕО. В Кубке Азии забили великолепный гол ударом скорпиона

Нападающий «Штутгарта» Алу Куол показал невероятное мастерство

04 июня 2022, 20:35 | Обновлено 04 июня 2022, 20:46
1292
0
ВИДЕО. В Кубке Азии забили великолепный гол ударом скорпиона
Getty Images/Global Images Ukraine. Алу Куол

Во втором туре группового раунда Кубка Азии по футболу среди молодежных команд сборная Австралии расписали мировую с командой Ирака (1:1).

На 45+2-й минуте счет в матче открыл Алу Куол, который защищает цвета «Штутгарта». 20-летний нападающий исполнил так называемый удар скорпиона, вратарь не сумел среагировать на такую неожиданность.

В минувшем сезоне Куол провел 19 матчей в составе «Штутгарта», забил 7 мячей.

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Алу Куол Штутгарт сборная Ирака по футболу U-23 сборная Австралии по футболу U-23
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