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  4. ВИДЕО. Как Свёнтек второй титул на Ролан Гаррос выиграла
Ролан Гаррос
04 июня 2022, 20:18 |
185
0

ВИДЕО. Как Свёнтек второй титул на Ролан Гаррос выиграла

Польская теннисистка оказалась сильнее всех

04 июня 2022, 20:18 |
185
0
ВИДЕО. Как Свёнтек второй титул на Ролан Гаррос выиграла
Getty Images/Global Images Ukraine

Первая ракетка мира Ига Свёнтек одержала победу в финале Ролан Гаррос.

Для 21-летней уроженки Варшавы это второй титул на кортах Парижа.

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Источник Евроспорт
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