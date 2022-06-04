Ролан Гаррос04 июня 2022, 20:18 |
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ВИДЕО. Как Свёнтек второй титул на Ролан Гаррос выиграла
Польская теннисистка оказалась сильнее всех
04 июня 2022, 20:18 |
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Первая ракетка мира Ига Свёнтек одержала победу в финале Ролан Гаррос.
Для 21-летней уроженки Варшавы это второй титул на кортах Парижа.
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