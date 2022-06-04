Калинина, Ястремская и Байндл узнали первых соперниц в Хертогенбосе
Будем играть против теннисисток, которые играют без флагов
Состоялась жеребьевка основной сетки травяного турнира WTA 250 в Хертогенбосе. В основе сыграют три украинки.
Ангелина Калинина (№36 WTA) стартует матчем с победительницей квалификации.
Даяна Ястремская (№82 WTA) в первом круге сразится против Екатерины Александровой (№31 WTA), посеянной под седьмым номером. Даяна и Ангелина могут сразиться во втором круге.
Катерина Байндл (№143 WTA) на старте встретится с лидером посева Ариной Соболенко (№7 WTA).
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