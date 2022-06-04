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  4. Калинина, Ястремская и Байндл узнали первых соперниц в Хертогенбосе
WTA
04 июня 2022, 19:29 |
363
0

Калинина, Ястремская и Байндл узнали первых соперниц в Хертогенбосе

Будем играть против теннисисток, которые играют без флагов

04 июня 2022, 19:29 |
363
0
Калинина, Ястремская и Байндл узнали первых соперниц в Хертогенбосе
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Состоялась жеребьевка основной сетки травяного турнира WTA 250 в Хертогенбосе. В основе сыграют три украинки.

Ангелина Калинина (№36 WTA) стартует матчем с победительницей квалификации.

Даяна Ястремская (№82 WTA) в первом круге сразится против Екатерины Александровой (№31 WTA), посеянной под седьмым номером. Даяна и Ангелина могут сразиться во втором круге.

Катерина Байндл (№143 WTA) на старте встретится с лидером посева Ариной Соболенко (№7 WTA).

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

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WTA Хертогенбос Ангелина Калинина Даяна Ястремская Катерина Байндл (Козлова) Екатерина Александрова Арина Соболенко
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Источник Sport.ua
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