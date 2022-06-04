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  4. Тренер сборной Уэльса: «Украина представляет угрозу, но у нас есть план»
Чемпионат мира
04 июня 2022, 19:27 |
882
1

Тренер сборной Уэльса: «Украина представляет угрозу, но у нас есть план»

Роб Пейдж готовится к битве против Украины

04 июня 2022, 19:27 |
882
1
Тренер сборной Уэльса: «Украина представляет угрозу, но у нас есть план»
faw.cymru

Тренер сборной Уэльса Роб Пейдж прокомментировал предстоящий матч финала плей-офф отбора ЧМ-2022 против Украины.

«У нас все здоровы, травмированных нет. Мы понимаем всю важность матча, у нас есть план, команда сконцентрировалась на ЧМ-2022. Конечно, мы сочувствуем Украине, но у нас есть работа, которую нужно сделать. Это важно для нашей страны, я чувствую ажиотаж, однако я уверен в своей команде».

«Сборная Украины действительно представляет угрозу, и этому есть причина. У них качественная команда, но мы уверены в себе», - сказал Пейдж.

Матч состоится 5 июня, начало в 19:00.

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сборная Уэльса по футболу Роб Пейдж Уэльс - Украина ЧМ-2022 по футболу
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Источник BBC
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