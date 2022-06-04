Тренер сборной Уэльса: «Украина представляет угрозу, но у нас есть план»

Тренер сборной Уэльса Роб Пейдж прокомментировал предстоящий матч финала плей-офф отбора ЧМ-2022 против Украины.

«У нас все здоровы, травмированных нет. Мы понимаем всю важность матча, у нас есть план, команда сконцентрировалась на ЧМ-2022. Конечно, мы сочувствуем Украине, но у нас есть работа, которую нужно сделать. Это важно для нашей страны, я чувствую ажиотаж, однако я уверен в своей команде».

«Сборная Украины действительно представляет угрозу, и этому есть причина. У них качественная команда, но мы уверены в себе», - сказал Пейдж.

Матч состоится 5 июня, начало в 19:00.