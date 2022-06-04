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  4. Александр ПЕТРАКОВ: «Сборная думает, как сделать счастливыми фанов и ВСУ»
Чемпионат мира
04 июня 2022, 19:03 |
1102
0

Александр ПЕТРАКОВ: «Сборная думает, как сделать счастливыми фанов и ВСУ»

В воскресенье сборная проведет решающий матч

04 июня 2022, 19:03 |
1102
0
Александр ПЕТРАКОВ: «Сборная думает, как сделать счастливыми фанов и ВСУ»
Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник сборной Украины Александр Петраков ответил на вопросы журналистов перед решающим матчем против Уэльса за выход на ЧМ-2022.

 - На улицах мы общались с украинцами, которые опасаются, что это может быть ваш последний матч. Как вы к этому относитесь?
 
 - Нормально отношусь. У тренера всегда собран чемодан, стоит в углу. Это такая работа, тренеры меня понимают. Я ничего не боюсь, и вас тоже.
 
 - Как ситуация в Украине влияет на игроков - вдохновляет их или давит психологически?
 
 - Завтра увидим. Ничего говорить не буду.
 
 - В чем причина вызова в сборную Даниила Игнатенко?
 
 - Вызов отправили ему намного раньше. Но у него были проблемы с визой, ему только недавно отдали паспорт с визой. А вызвали его давно.
 
 - Психологическое давление было больше перед Шотландией или сейчас?
 
 - Никакого давления нет, никто на меня не давит. Готовимся к игре в обычном формате.
 
 - Украинские военные с фронта что-то писали вам после победы над Шотландией?
 
 - Команде очень много было сообщений. Мне никто не писал, этим ребята занимаются. Военные писали футболистам. Потом нам передали флаг, который подписали наши воины, и мы его повесили в раздевалке.
 
 - Уэльс - это улучшенная версия сборной Шотландии? Какие сильные стороны?
 
 - Уэльс - очень сыгранная команда. Вижу хорошую работу тренерского штаба. Есть игроки мирового уровня - Рэмзи, Бэйл, Джеймс. У нас тоже неплохая команда, так что завтра посмотрим, кто выйдет на ЧМ-2022. Думаю, матч будет хорошим, он понравится болельщикам.
 
 - Не считаете ли, что многие недооценивают сборную Украину из-за ситуации в вашей стране?
 
 - У нас в стране очень сложная обстановка. Не все смотрят футбол, у нас горе в стране, гибнут люди. Мы думаем, как сделать счастливыми наших болельщиков, наши ВСУ.

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Александр Петраков сборная Украины по футболу Уэльс - Украина
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Источник Sport.ua
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