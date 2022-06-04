Александр ПЕТРАКОВ: «Сборная думает, как сделать счастливыми фанов и ВСУ»

Наставник сборной Украины Александр Петраков ответил на вопросы журналистов перед решающим матчем против Уэльса за выход на ЧМ-2022.

- На улицах мы общались с украинцами, которые опасаются, что это может быть ваш последний матч. Как вы к этому относитесь?



- Нормально отношусь. У тренера всегда собран чемодан, стоит в углу. Это такая работа, тренеры меня понимают. Я ничего не боюсь, и вас тоже.



- Как ситуация в Украине влияет на игроков - вдохновляет их или давит психологически?



- Завтра увидим. Ничего говорить не буду.



- В чем причина вызова в сборную Даниила Игнатенко?



- Вызов отправили ему намного раньше. Но у него были проблемы с визой, ему только недавно отдали паспорт с визой. А вызвали его давно.



- Психологическое давление было больше перед Шотландией или сейчас?



- Никакого давления нет, никто на меня не давит. Готовимся к игре в обычном формате.



- Украинские военные с фронта что-то писали вам после победы над Шотландией?



- Команде очень много было сообщений. Мне никто не писал, этим ребята занимаются. Военные писали футболистам. Потом нам передали флаг, который подписали наши воины, и мы его повесили в раздевалке.



- Уэльс - это улучшенная версия сборной Шотландии? Какие сильные стороны?



- Уэльс - очень сыгранная команда. Вижу хорошую работу тренерского штаба. Есть игроки мирового уровня - Рэмзи, Бэйл, Джеймс. У нас тоже неплохая команда, так что завтра посмотрим, кто выйдет на ЧМ-2022. Думаю, матч будет хорошим, он понравится болельщикам.



- Не считаете ли, что многие недооценивают сборную Украину из-за ситуации в вашей стране?



- У нас в стране очень сложная обстановка. Не все смотрят футбол, у нас горе в стране, гибнут люди. Мы думаем, как сделать счастливыми наших болельщиков, наши ВСУ.