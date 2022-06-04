Ролан Гаррос04 июня 2022, 18:05 |
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ВИДЕО. Левандовски обнял Свёнтек после победы на Ролан Гаррос
Лучший польский футболист пришел поддержать свою соотечественницу
04 июня 2022, 18:05 |
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Звездный польский футболист Роберт Левандовски поддержал соотечественницу Игу Свёнтек во время финала Открытого чемпионата Франции по теннису.
После завершения матча Ига поднялась на трибуну и обнялась с Робертом.
🎾 1GA 🤝 RL9 ⚽️— wta (@WTA) June 4, 2022
🎥: @rolandgarros | @iga_swiatek | @lewy_official pic.twitter.com/rPc99eu7gy
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