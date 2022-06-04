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  4. ВИДЕО. Левандовски обнял Свёнтек после победы на Ролан Гаррос
Ролан Гаррос
04 июня 2022, 18:05 |
158
0

ВИДЕО. Левандовски обнял Свёнтек после победы на Ролан Гаррос

Лучший польский футболист пришел поддержать свою соотечественницу

04 июня 2022, 18:05 |
158
0
ВИДЕО. Левандовски обнял Свёнтек после победы на Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine

Звездный польский футболист Роберт Левандовски поддержал соотечественницу Игу Свёнтек во время финала Открытого чемпионата Франции по теннису.

После завершения матча Ига поднялась на трибуну и обнялась с Робертом.

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Источник Sport.ua
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