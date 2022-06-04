WTA04 июня 2022, 17:46 | Обновлено 04 июня 2022, 18:14
171
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Снигур стартовала с победы в квалификации турнира в Ноттингеме
Дарья обыграла представительницу Великобритании
04 июня 2022, 17:46 | Обновлено 04 июня 2022, 18:14
171
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Украинская теннисистка Дарья Снигур стартовала с победы в квалификации травяного турнира WTA 250 в Ноттингеме.
В первом круге отбора украинка, получившая пятый номер посева, обыграла британку Фрею Кристи, которой организаторы выдали уайлд-кард.
Ноттингем. Первый круг квалификации
Дарья Снигур (Украина) – Фрея Кристи (Великобритания) – 6:4, 6:1
В финале отбора Снигур сыграет против американки Даниэль Лао.
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