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WTA
04 июня 2022, 17:46 | Обновлено 04 июня 2022, 18:14
171
0

Снигур стартовала с победы в квалификации турнира в Ноттингеме

Дарья обыграла представительницу Великобритании

04 июня 2022, 17:46 | Обновлено 04 июня 2022, 18:14
171
0
Снигур стартовала с победы в квалификации турнира в Ноттингеме
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур стартовала с победы в квалификации травяного турнира WTA 250 в Ноттингеме.

В первом круге отбора украинка, получившая пятый номер посева, обыграла британку Фрею Кристи, которой организаторы выдали уайлд-кард.

Ноттингем. Первый круг квалификации
Дарья Снигур (Украина) – Фрея Кристи (Великобритания) – 6:4, 6:1

В финале отбора Снигур сыграет против американки Даниэль Лао. 

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Источник Sport.ua
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