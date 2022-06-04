Снигур стартовала с победы в квалификации турнира в Ноттингеме

Украинская теннисистка Дарья Снигур стартовала с победы в квалификации травяного турнира WTA 250 в Ноттингеме.

В первом круге отбора украинка, получившая пятый номер посева, обыграла британку Фрею Кристи, которой организаторы выдали уайлд-кард.

Ноттингем. Первый круг квалификации

Дарья Снигур (Украина) – Фрея Кристи (Великобритания) – 6:4, 6:1

В финале отбора Снигур сыграет против американки Даниэль Лао.