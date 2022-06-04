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  4. Сергей ПРИТУЛА: «Армия сейчас защищает нас от орды из страны водки и говна»
Чемпионат мира
04 июня 2022, 17:40 |
355
1

Сергей ПРИТУЛА: «Армия сейчас защищает нас от орды из страны водки и говна»

Известный волонтер поделился своим опытом комментирования матча сборной Украины

04 июня 2022, 17:40 |
355
1
Сергей ПРИТУЛА: «Армия сейчас защищает нас от орды из страны водки и говна»
facebook.com/serhiyprytula

Известный волонтер Сергей Притула был одним из комментаторов матча отбора ЧМ-2022 Шотландия - Украина.

Целью участия Притулы в роли комментатора был сбор денег на помощь ВСУ. Сергей рассказал о своих впечатлениях от матча, а также войне против россии.

«Я доволен тем, что все это (опыт комментирования) имеет правильный конечный результат. Все должны понимать, что они имеют возможность хоть чем-то сейчас заниматься только благодаря тому, что на востоке и юге парни и девушки стоят стеной и защищают нас от орды из страны водки и говна».

«Мы должны им помогать всем, чем возможно. Благодаря армии мы выживаем как государство и нация. А футбол мне очень понравился. Мы увидели такую сборную, которую хочется видеть. Уверенную в себе, боевую», - сказал Притула.

Сергей добавил, что на вырученные деньги удастся закупить около 1400 планшетов для наших артиллеристов.

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Сергей Притула сборная Украины по футболу российско-украинская война
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Источник FootballHub
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Михаил Шкуренков
У нас столько артиллеристов нет, вместе со всеми родственниками, сколько Притула планшетов закупить хочет
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