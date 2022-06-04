Сергей ПРИТУЛА: «Армия сейчас защищает нас от орды из страны водки и говна»

Известный волонтер Сергей Притула был одним из комментаторов матча отбора ЧМ-2022 Шотландия - Украина.

Целью участия Притулы в роли комментатора был сбор денег на помощь ВСУ. Сергей рассказал о своих впечатлениях от матча, а также войне против россии.

«Я доволен тем, что все это (опыт комментирования) имеет правильный конечный результат. Все должны понимать, что они имеют возможность хоть чем-то сейчас заниматься только благодаря тому, что на востоке и юге парни и девушки стоят стеной и защищают нас от орды из страны водки и говна».

«Мы должны им помогать всем, чем возможно. Благодаря армии мы выживаем как государство и нация. А футбол мне очень понравился. Мы увидели такую сборную, которую хочется видеть. Уверенную в себе, боевую», - сказал Притула.

Сергей добавил, что на вырученные деньги удастся закупить около 1400 планшетов для наших артиллеристов.