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  4. Георгий СУДАКОВ: «Украина U-21 уже заняла 2-е место, но хотим быть первыми»
Молодежные турниры
04 июня 2022, 16:32 |
266
0

Георгий СУДАКОВ: «Украина U-21 уже заняла 2-е место, но хотим быть первыми»

Будет тяжело бороться с Францией

04 июня 2022, 16:32 |
266
0
Георгий СУДАКОВ: «Украина U-21 уже заняла 2-е место, но хотим быть первыми»
uaf.ua

Хавбек молодежной сборной Украины Георгий Судаков надеется, что команда еще сможет побороться с Францией U-21 за 1-е место группы и прямую путевку на Евро-2023.

«Мы на всех готовимся. Без разницы – Франция, Фареры, Македония – на всех готовимся по максимуму. Хотим только одного – побеждать. Есть дополнительная мотивация, потому что мы играем не для себя, а за страну, для людей, которые сейчас находятся в Украине. Мы хотим порадовать страну, и от нас нужен результат. Когда мы выигрываем матчи, то дарим улыбку и счастье для наших болельщиков и людей в Украине».

«Мы заняли второе место, но хотим занять первое место. Надеемся, что у нас все получится. Из вторых мест только одна команда может выйти на Евро, так что у нас осталось три игры. Надеемся, что все три выиграем», - сказал Судаков.

5 июня

Украина - Северная Македония

9 июня

Украина - Франция

12 июня

Армения - Украина

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Источник Футбол 1/2/3
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