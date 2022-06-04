Георгий СУДАКОВ: «Украина U-21 уже заняла 2-е место, но хотим быть первыми»
Будет тяжело бороться с Францией
Хавбек молодежной сборной Украины Георгий Судаков надеется, что команда еще сможет побороться с Францией U-21 за 1-е место группы и прямую путевку на Евро-2023.
«Мы на всех готовимся. Без разницы – Франция, Фареры, Македония – на всех готовимся по максимуму. Хотим только одного – побеждать. Есть дополнительная мотивация, потому что мы играем не для себя, а за страну, для людей, которые сейчас находятся в Украине. Мы хотим порадовать страну, и от нас нужен результат. Когда мы выигрываем матчи, то дарим улыбку и счастье для наших болельщиков и людей в Украине».
«Мы заняли второе место, но хотим занять первое место. Надеемся, что у нас все получится. Из вторых мест только одна команда может выйти на Евро, так что у нас осталось три игры. Надеемся, что все три выиграем», - сказал Судаков.
5 июня
Украина - Северная Македония
9 июня
Украина - Франция
12 июня
Армения - Украина
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