Украина. Премьер лига04 июня 2022, 16:13 |
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ФОТО. Металлист 1925 показал разрушения тренировочной базы
Рашистские ракеты попали в тренировочную базу
04 июня 2022, 16:13 |
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Харьковский «Металлист 1925» показал разрушения своей учебно-тренировочной базы (поселок Высокий) после попадания российских ракет.
Пострадали здания и футбольные поля.
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просто там 7 полків Азова сиділи, хулє. І три біолабораторії посеред поля було, де маршировали бойові голуби
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