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  4. ФОТО. Металлист 1925 показал разрушения тренировочной базы
Украина. Премьер лига
04 июня 2022, 16:13 |
742
1

ФОТО. Металлист 1925 показал разрушения тренировочной базы

Рашистские ракеты попали в тренировочную базу

04 июня 2022, 16:13 |
742
1
ФОТО. Металлист 1925 показал разрушения тренировочной базы
metalist.ua

Харьковский «Металлист 1925» показал разрушения своей учебно-тренировочной базы (поселок Высокий) после попадания российских ракет.

Пострадали здания и футбольные поля.

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Источник ФК Металлист 1925
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justhateme
просто там 7 полків Азова сиділи, хулє. І три біолабораторії посеред поля було, де маршировали бойові голуби
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