Отбор Евро-2022. Украина U-19 сыграла вничью с Сербией

Сборная Украины U-19 провела второй матч решающей стадии отбора на Евро-2022. Соперником была сборная Сербии, которая в своей первой встрече обыграла Нидерланды.

Матч завершился со счетом 1:1.

В первом матче юные украинцы обыграли Норвегию, а 7 июня команда Владимира Езерского завершит отбор встречей с Нидерландами.

На Евро-2022 выйдет только победитель группы.

Отбор Евро-2022 U-19

Украина U-19 - Сербия U-19 1:1

Голы: Квасница, 22 - Илич, 18

Украина: Пузанков, Роман, Козик, Сапуга, Фарина, Булеза, Квасница (Малыш, 71), Яцык (Пидгурский, 81), Царенко (Лосенко, 71), Микитишин (Волошин, 63), Ярмолюк (Попов, 81)

1. Украина - 4 (2 матча)

2. Сербия - 4 (2)

3. Норвегия - 0 (1)

4. Нидерланды - 0 (1)