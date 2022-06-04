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04 июня 2022, 14:56 | Обновлено 04 июня 2022, 15:13
782
0

Отбор Евро-2022. Украина U-19 сыграла вничью с Сербией

Команда провела второй матч финальной части отбора

04 июня 2022, 14:56 | Обновлено 04 июня 2022, 15:13
782
0
Отбор Евро-2022. Украина U-19 сыграла вничью с Сербией
uaf.ua

Сборная Украины U-19 провела второй матч решающей стадии отбора на Евро-2022. Соперником была сборная Сербии, которая в своей первой встрече обыграла Нидерланды.

Матч завершился со счетом 1:1.

В первом матче юные украинцы обыграли Норвегию, а 7 июня команда Владимира Езерского завершит отбор встречей с Нидерландами.

На Евро-2022 выйдет только победитель группы.

Отбор Евро-2022 U-19

Украина U-19 - Сербия U-19 1:1
Голы: Квасница, 22 - Илич, 18

Украина: Пузанков, Роман, Козик, Сапуга, Фарина, Булеза, Квасница (Малыш, 71), Яцык (Пидгурский, 81), Царенко (Лосенко, 71), Микитишин (Волошин, 63), Ярмолюк (Попов, 81)

1. Украина - 4 (2 матча)
2. Сербия - 4 (2)
3. Норвегия - 0 (1)
4. Нидерланды - 0 (1)

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Источник Sport.ua
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