Отбор Евро-2022. Украина U-19 сыграла вничью с Сербией
Команда провела второй матч финальной части отбора
Сборная Украины U-19 провела второй матч решающей стадии отбора на Евро-2022. Соперником была сборная Сербии, которая в своей первой встрече обыграла Нидерланды.
Матч завершился со счетом 1:1.
В первом матче юные украинцы обыграли Норвегию, а 7 июня команда Владимира Езерского завершит отбор встречей с Нидерландами.
На Евро-2022 выйдет только победитель группы.
Отбор Евро-2022 U-19
Украина U-19 - Сербия U-19 1:1
Голы: Квасница, 22 - Илич, 18
Украина: Пузанков, Роман, Козик, Сапуга, Фарина, Булеза, Квасница (Малыш, 71), Яцык (Пидгурский, 81), Царенко (Лосенко, 71), Микитишин (Волошин, 63), Ярмолюк (Попов, 81)
1. Украина - 4 (2 матча)
2. Сербия - 4 (2)
3. Норвегия - 0 (1)
4. Нидерланды - 0 (1)
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