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  4. ПЕДРИНЬО: «Моим приоритетом всегда был Коринтианс»
Украина. Премьер лига
04 июня 2022, 12:46 |
317
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ПЕДРИНЬО: «Моим приоритетом всегда был Коринтианс»

Вингер «Шахтера» - о своем будущем

04 июня 2022, 12:46 |
317
1
ПЕДРИНЬО: «Моим приоритетом всегда был Коринтианс»
Getty Images/Global Images Ukraine. Педриньо

Бразильский вингер «Шахтера» Педриньо рассказал о том, где может продолжить карьеру:

«На тот момент, когда началась война, все происходило очень быстро, времени было мало. Поэтому я со своим менеджером решил посмотреть, как будут развиваться события. Сейчас стоит подождать, мы не можем принимать поспешные решения.

Где бы я ни оказался, хочу просто играть в футбол и демонстрировать свой талант. Будь то в Европе или здесь, в Бразилии. Ко мне звонил по телефону Рожерио Сени, но у меня есть история, которую удалось создать в «Коринтиансе». Моим приоритетом всегда был именно этот клуб».

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Источник Globo
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