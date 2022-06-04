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  4. Роман ЗОЗУЛЯ: «Благодарю каждого, кто приближает нашу победу»
Украина
04 июня 2022, 09:52 |
112
0

Роман ЗОЗУЛЯ: «Благодарю каждого, кто приближает нашу победу»

Украинский форвард – о 100 днях полномасштабной войны

04 июня 2022, 09:52 |
112
0
Роман ЗОЗУЛЯ: «Благодарю каждого, кто приближает нашу победу»
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Зозуля

Известный украинский форвард Роман Зозуля вчера подвел итоги первых 100 дней полномасштабной войны против россии:

«100 дней полномасштабной войны, которая должна была длиться 3 дня, но действительно длится сотни лет.

100 дней праведного гнева, который мы конвертировали в силу и несокрушимость.

100 дней непоколебимой веры в победу, в наших защитников, медиков, волонтеров и каждого украинца.

100 дней гордости за свою страну и людей.

100 дней боли за разрушенные судьбы сотен тысяч украинских семей, за смерти детей, погибших Героев, за уничтоженные города и села.

100 дней героического сопротивления безоружных украинцев на оккупированных территориях.

100 дней и нашего долбанного соседа ненавидит весь цивилизованный мир.

100 дней и минус 31 тысяча уродов, покушавшихся на нашу землю.

Благодарю каждого и каждую, кто приближает нашу победу на передовой и в тылу и не только эти 100 дней, а последние 8 лет.

Мы не забываем о подвиге защитников Мариуполя и верим, что наши стальные воины вернутся домой живыми.

Мы не знаем, сколько еще дней продлится эта страшная война, но точно знаем, что до нашей победы осталось на 100 дней меньше.

Слава Украине! Слава Героям! Вечная память павших за нашу свободу».

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Роман Зозуля российско-украинская война
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