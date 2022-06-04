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  4. ВИДЕО. Мюллер поразил невероятной точностью ударов
Германия
04 июня 2022, 09:29 |
631
0

ВИДЕО. Мюллер поразил невероятной точностью ударов

Форвард «Баварии» принял участие в кроссбар-челлендже

04 июня 2022, 09:29 |
631
0
ВИДЕО. Мюллер поразил невероятной точностью ударов
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Мюллер

Форвард «Баварии» Томас Мюллер принял участие в кроссбар-челлендже, суть которого состоит в том, чтобы попадать в перекладину ворот с разных точек.

Исполнение ударов Мюллера было идеальным:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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