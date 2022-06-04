Германия04 июня 2022, 09:29 |
631
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ВИДЕО. Мюллер поразил невероятной точностью ударов
Форвард «Баварии» принял участие в кроссбар-челлендже
04 июня 2022, 09:29 |
631
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Форвард «Баварии» Томас Мюллер принял участие в кроссбар-челлендже, суть которого состоит в том, чтобы попадать в перекладину ворот с разных точек.
Исполнение ударов Мюллера было идеальным:
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