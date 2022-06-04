Франция04 июня 2022, 08:21 |
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ПСЖ вскоре уволит Почеттино. Замена уже найдена
Команду возглавит Кристоф Гальтье
04 июня 2022, 08:21 |
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ПСЖ в ближайшие недели уволит с поста главного тренера Маурисио Почеттино. Это случится после того, как из Катара вернется президент клуба Нассер Аль-Хелаифи.
Новым главным тренером команды, скорее всего, станет наставник «Ниццы» Кристоф Гальтье. В 2021 году он завоевал чемпионство в Лиге 1 с «Лиллем».
Почеттино возглавляет ПСЖ в января 2021 года. Тогда он пришел на смену Томасу Тухелю.
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