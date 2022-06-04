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  4. ПСЖ вскоре уволит Почеттино. Замена уже найдена
Франция
04 июня 2022, 08:21 |
1052
0

ПСЖ вскоре уволит Почеттино. Замена уже найдена

Команду возглавит Кристоф Гальтье

04 июня 2022, 08:21 |
1052
0
ПСЖ вскоре уволит Почеттино. Замена уже найдена
Getty Images/Global Images Ukraine. Маурисио Почеттино

ПСЖ в ближайшие недели уволит с поста главного тренера Маурисио Почеттино. Это случится после того, как из Катара вернется президент клуба Нассер Аль-Хелаифи.

Новым главным тренером команды, скорее всего, станет наставник «Ниццы» Кристоф Гальтье. В 2021 году он завоевал чемпионство в Лиге 1 с «Лиллем».

Почеттино возглавляет ПСЖ в января 2021 года. Тогда он пришел на смену Томасу Тухелю.

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ПСЖ Маурисио Почеттино Кристоф Галтье Ницца Нассер Аль-Хелаифи
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Источник Le Parisien
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