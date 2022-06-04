ПСЖ вскоре уволит Почеттино. Замена уже найдена

ПСЖ в ближайшие недели уволит с поста главного тренера Маурисио Почеттино. Это случится после того, как из Катара вернется президент клуба Нассер Аль-Хелаифи.

Новым главным тренером команды, скорее всего, станет наставник «Ниццы» Кристоф Гальтье. В 2021 году он завоевал чемпионство в Лиге 1 с «Лиллем».

Почеттино возглавляет ПСЖ в января 2021 года. Тогда он пришел на смену Томасу Тухелю.