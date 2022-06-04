Лига чемпионов04 июня 2022, 05:50 | Обновлено 04 июня 2022, 06:10
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ФОТО. Как будет выглядеть мяч нового сезона Лиги чемпионов
Испанские журналисты опубликовали фото нового дизайна мяча
04 июня 2022, 05:50 | Обновлено 04 июня 2022, 06:10
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Стало известно, как будет выглядеть мяч нового сезона Лиги чемпионов 2022/23.
Испанские журналисты опубликовали фото нового дизайна мяча, изготовленного немецкой компанией Adidas. Такой футбольный снаряд будет использоваться командами на групповой стадии соревнований осенью 2022 года.
В финале Лиги чемпионов 2021/22 мадридский «Реал» победил в финале «Ливерпуль» со счетом 1:0. Единственный гол забил бразильский форвард Винисиус Жуниор.
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