ФОТО. Как будет выглядеть мяч нового сезона Лиги чемпионов

Стало известно, как будет выглядеть мяч нового сезона Лиги чемпионов 2022/23.

Испанские журналисты опубликовали фото нового дизайна мяча, изготовленного немецкой компанией Adidas. Такой футбольный снаряд будет использоваться командами на групповой стадии соревнований осенью 2022 года.

В финале Лиги чемпионов 2021/22 мадридский «Реал» победил в финале «Ливерпуль» со счетом 1:0. Единственный гол забил бразильский форвард Винисиус Жуниор.