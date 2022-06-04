Молодежные турниры04 июня 2022, 01:05 | Обновлено 04 июня 2022, 01:11
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Квалификация Евро-2023 U-21: три команды уже вышли в финальный раунд
Участие в финальной части турнира гарантировали Бельгия, Испания, Германия
04 июня 2022, 01:05 | Обновлено 04 июня 2022, 01:11
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Продолжаются матчи квалификации Евро-2023 U-21.
В финальный раунд досрочно вышли Бельгия, Испания, Германия.
Места в топ-2 (что гарантирует плей-офф, как минимум) гарантировали себе Словакия, Португалия, Нидерланды, Швейцария, Англия, Чехия, Франция, Украина.
Квалификация Евро-2023 U-21
Матчи 3 июня
- Северная Ирландия U21 – Испания U21 – 0:6
- Австрия U21 – Финляндия U21 – 2:3
- Норвегия U21 – Хорватия U21 – 3:2
- Чехия U21 – Англия U21 – 1:2
- Эстония U21 – Азербайджан U21 – 0:5
- Германия U21 – Венгрия U21 – 4:0
- Мальта U21 – Словакия U21 – 1:3
- Молдова U21 – Нидерланды U21 – 0:3
- Исландия U21 – Лихтенштейн U21 – 9:0
- Ирландия U21 – Босния и Герцеговина U21 – 3:0
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