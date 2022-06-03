Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Пресс-конференция Александра Петракова перед Уэльсом. Смотреть онлайн
Чемпионат мира
03 июня 2022, 21:30 |
1403
0

Пресс-конференция Александра Петракова перед Уэльсом. Смотреть онлайн

Тренер и один из игроков ответят на вопросы журналистов

03 июня 2022, 21:30 |
1403
0
Пресс-конференция Александра Петракова перед Уэльсом. Смотреть онлайн
Getty Images/Global Images Ukraine

4 июня в 18:30 начнется пресс-конференция тренера сборной Украины Александра Петракова перед финальным матчем плей-офф отбора ЧМ-2022 против Уэльса.

Победитель матча получит путевку на чемпионат мира.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Даниил Игнатенко присоединился к сборной Украины
Глава ФА Уэльса: «Мир хочет видеть Украину на вершине. Как на Евровидении»
Источник: УАФ не ищет замену для Петракова в сборной Украины
Александр Петраков сборная Украины по футболу Уэльс - Украина ЧМ-2022 по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

АРЕСТОВИЧ: «Мы втянули россиян в ловушку в Северодонецке»
Война | 03 июня 2022, 04:22 4
АРЕСТОВИЧ: «Мы втянули россиян в ловушку в Северодонецке»
АРЕСТОВИЧ: «Мы втянули россиян в ловушку в Северодонецке»

Советник главы Офиса Президента – о ситуации в Северодонецке

Аталанта, Лацио и клубы из Португалии претендуют на хавбека Шахтера
Футбол | 03 июня 2022, 22:09 0
Аталанта, Лацио и клубы из Португалии претендуют на хавбека Шахтера
Аталанта, Лацио и клубы из Португалии претендуют на хавбека Шахтера

В настоящий момент Майкон на правах аренды выступает за «Коринтианс»

Киченок и Остапенко не смогли пробиться в парный финал Ролан Гаррос
Теннис | 03.06.2022, 18:37
Киченок и Остапенко не смогли пробиться в парный финал Ролан Гаррос
Киченок и Остапенко не смогли пробиться в парный финал Ролан Гаррос
Посол США: Украина сама решит, на какое расстояние стрелять из HIMARS
Война | 03.06.2022, 04:35
Посол США: Украина сама решит, на какое расстояние стрелять из HIMARS
Посол США: Украина сама решит, на какое расстояние стрелять из HIMARS
Генштаб: «На четырех направлениях ВСУ заставили врага отступить»
Война | 03.06.2022, 12:06
Генштаб: «На четырех направлениях ВСУ заставили врага отступить»
Генштаб: «На четырех направлениях ВСУ заставили врага отступить»
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Известны все полуфиналистки Ролан Гаррос у женщин
Известны все полуфиналистки Ролан Гаррос у женщин
01.06.2022, 17:21 2
Теннис
Шотландия повержена! Сборная Украины одолела Тартановую армию в Глазго
Шотландия повержена! Сборная Украины одолела Тартановую армию в Глазго
01.06.2022, 23:40 102
Футбол
Стала известна соперница Свёнтек в финале Ролан Гаррос
Стала известна соперница Свёнтек в финале Ролан Гаррос
02.06.2022, 19:15
Теннис
ВЕРНИДУБ – о матче сборной: «Сначала 11 львов было, потом еще пятеро вышли»
ВЕРНИДУБ – о матче сборной: «Сначала 11 львов было, потом еще пятеро вышли»
02.06.2022, 20:08 1
Футбол
Красивая история: собрали деньги на Байрактар, а Турция его подарила
Красивая история: собрали деньги на Байрактар, а Турция его подарила
02.06.2022, 17:11 3
Война
Шотландцы – терпилы! Ведущий Матч ТВ сгорел после победы сборной Украины
Шотландцы – терпилы! Ведущий Матч ТВ сгорел после победы сборной Украины
02.06.2022, 19:54 16
Футбол
Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «По-моему у нас вырос новый Пеле»
Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «По-моему у нас вырос новый Пеле»
02.06.2022, 03:03 6
Футбол
Сергей СИДОРЧУК: «Начал фильтровать Арестовича»
Сергей СИДОРЧУК: «Начал фильтровать Арестовича»
03.06.2022, 11:19 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем