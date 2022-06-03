Чемпионат мира03 июня 2022, 21:30 |
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Пресс-конференция Александра Петракова перед Уэльсом. Смотреть онлайн
Тренер и один из игроков ответят на вопросы журналистов
03 июня 2022, 21:30 |
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4 июня в 18:30 начнется пресс-конференция тренера сборной Украины Александра Петракова перед финальным матчем плей-офф отбора ЧМ-2022 против Уэльса.
Победитель матча получит путевку на чемпионат мира.
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