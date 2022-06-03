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  4. Довбик далек от перехода. В Днепре-1 рассказали о ситуации форварда
Украина. Премьер лига
03 июня 2022, 21:14 |
2209
1

Довбик далек от перехода. В Днепре-1 рассказали о ситуации форварда

Андрей Русол - о трансферной ситуации

03 июня 2022, 21:14 |
2209
1
Довбик далек от перехода. В Днепре-1 рассказали о ситуации форварда
Getty Images/Global Images Ukraine

Исполнительный директор «Днепра-1» Андрей Русол рассказал о том, что форвард Артем Довбик все еще далек от ожидаемого перехода в «Торино».

– Я бы не сказал, что он близок к переходу. Есть какой-то интерес от ряда клубов, в том числе от «Торино». Но ситуация пока далека от подписания контракта. Все футболисты, в частности Артем, ждут какого-то понимания и ясности по поводу следующего чемпионата Украины. И когда мы будем что-то понимать, будем общаться с каждым футболистом, в том числе с легионерами, и будем решать, кто останется с нами, а кто покинет команду.

- 15 миллионов – близкая цифра к истине?

- Пока процесс не дошел до обсуждения каких-либо конкретных цифр. Задачу обеспечивать себя через продажу футболистов нам пока не ставят, но его потенциальный трансфер может принести в копилку достаточно круглую сумму, - сказал Русол.

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Андрей Русол Артем Довбик Днепр-1 Торино
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Источник Футбол 1/2/3
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Комментарии 1
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Skillz
Ой ну серйозно, кому цей товстозадий клоун потрібен, тим паче за 15 млн. Повірю що за 3-5 млн якийсь інтерес буде
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