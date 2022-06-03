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  4. Глава ФА Уэльса: «Мир хочет видеть Украину на вершине. Как на Евровидении»
Чемпионат мира
03 июня 2022, 20:15 | Обновлено 03 июня 2022, 20:32
2550
3

Глава ФА Уэльса: «Мир хочет видеть Украину на вершине. Как на Евровидении»

Поддержка на стороне Украины

03 июня 2022, 20:15 | Обновлено 03 июня 2022, 20:32
2550
3
Глава ФА Уэльса: «Мир хочет видеть Украину на вершине. Как на Евровидении»
Getty Images/Global Images Ukraine

Нил Муни, глава Футбольной ассоциации Уэльса, уверен, что в противостоянии за выход на ЧМ-2022 футбольный мир будет в основном поддерживать Украину.

«Мы переживаем из-за того, что происходит в Украине. Украинцы проходят невероятное испытание, и мы понимаем, что в мире хотят видеть Украину на вершине. Как это было с Евровидением. И мы тоже желаем Украине успеха, но верим, что пришло наше время выйти на чемпионат мира».

«Все решится на футбольном поле, и мы верим, что у нас достаточно сил для выполнения своей задачи», - сказал Муни.

5 июня в Кардиффе пройдет финал плей-офф отбора ЧМ-2022 Уэльс - Украина.

Уэльс не играл на ЧМ с 1958 года.

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Источник BBC
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Octopus
Если бы мир хотел видеть Украину на вершине нам бы дали путевку. А так все происходит в честной борьбе, и не надо было Евровидение сюда приплетать.
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+5
Evgene Boykinyuk
на евровидении нам подарили победу чтобы показать что якобы мир с нами
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+1
Henriklarsson11
готує отмазки на випадок поразки вже
Ответить
0
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