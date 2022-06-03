Глава ФА Уэльса: «Мир хочет видеть Украину на вершине. Как на Евровидении»
Поддержка на стороне Украины
Нил Муни, глава Футбольной ассоциации Уэльса, уверен, что в противостоянии за выход на ЧМ-2022 футбольный мир будет в основном поддерживать Украину.
«Мы переживаем из-за того, что происходит в Украине. Украинцы проходят невероятное испытание, и мы понимаем, что в мире хотят видеть Украину на вершине. Как это было с Евровидением. И мы тоже желаем Украине успеха, но верим, что пришло наше время выйти на чемпионат мира».
«Все решится на футбольном поле, и мы верим, что у нас достаточно сил для выполнения своей задачи», - сказал Муни.
5 июня в Кардиффе пройдет финал плей-офф отбора ЧМ-2022 Уэльс - Украина.
Уэльс не играл на ЧМ с 1958 года.
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