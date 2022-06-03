Источник: УАФ не ищет замену для Петракова в сборной Украины

По информации ТаТоТаке, в УАФ сейчас не занимаются поиском нового тренера на замену Александру Петракову.

Ранее в СМИ была информация об интересе к Виктору Скрипнику и Сергею Реброву, но ассоциация даже в случае поражения от Уэльса в решающем матче отбора на ЧМ-2022 не планирует увольнение тренера.

Контракт Петракова завершается в конце года, и сейчас нет причин искать другого тренера.

5 июня Украина сыграет против Уэльса в финале плей-офф отбора.