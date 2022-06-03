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  4. Источник: УАФ не ищет замену для Петракова в сборной Украины
Чемпионат мира
03 июня 2022, 19:19 |
341
0

Источник: УАФ не ищет замену для Петракова в сборной Украины

Контракт тренера завершается в конце года

03 июня 2022, 19:19 |
341
0
Источник: УАФ не ищет замену для Петракова в сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine

По информации ТаТоТаке, в УАФ сейчас не занимаются поиском нового тренера на замену Александру Петракову.

Ранее в СМИ была информация об интересе к Виктору Скрипнику и Сергею Реброву, но ассоциация даже в случае поражения от Уэльса в решающем матче отбора на ЧМ-2022 не планирует увольнение тренера.

Контракт Петракова завершается в конце года, и сейчас нет причин искать другого тренера.

5 июня Украина сыграет против Уэльса в финале плей-офф отбора.

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Источник ТаТоТаке
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