Лаутаро МАРТИНЕС: «Хочу остаться в Интере»

Форвард «Интера» Лаутаро Мартинес заявил, что не собирается покидать миланский клуб летом:

«Мой план ясен. Я действительно хочу остаться в «Интере» на следующий сезон. На сегодняшний день я не получал предложений от клуба, но хочу продолжить играть за него и в следующем сезоне».

В нынешнем сезоне на счету 24-летнего аргентинца 25 голов и 4 ассиста в 49 матчах за «Интер» во всех турнирах. Контракт рассчитан до лета 2026 года.