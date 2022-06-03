Италия03 июня 2022, 18:57 |
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Лаутаро МАРТИНЕС: «Хочу остаться в Интере»
Аргентинский форвард – о своем будущем
03 июня 2022, 18:57 |
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Форвард «Интера» Лаутаро Мартинес заявил, что не собирается покидать миланский клуб летом:
«Мой план ясен. Я действительно хочу остаться в «Интере» на следующий сезон. На сегодняшний день я не получал предложений от клуба, но хочу продолжить играть за него и в следующем сезоне».
В нынешнем сезоне на счету 24-летнего аргентинца 25 голов и 4 ассиста в 49 матчах за «Интер» во всех турнирах. Контракт рассчитан до лета 2026 года.
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