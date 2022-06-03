Альваро МОРАТА: «Будущее? У меня достаточно много вариантов»

Срок аренды Альваро Мораты в «Ювентусе» истекает через месяц, туринский клуб не готов выкупить форварда у «Атлетико» Мадрид за 35 миллионов евро.

Испанский форвард рассказал о том, где может продолжить карьеру:

«У меня есть достаточно много вариантов. Это не зависит от меня. Хорошо, что есть несколько команд.

Я хотел бы быть там, где меня больше всего любят и ценят. Я был очень счастлив в последних двух клубах, за которые играл, потому что там замечательные люди».