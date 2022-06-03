РОНАЛДУ: «Ман Юнайтед будет бороться за победу в каждом турнире»
Форвард «Манчестер Юнайтед» верит в перспективы клуба
Лидер «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду признался, что верит в перспективы команды в следующем сезоне:
«Должен сказать о том, что наши фанаты – невероятные. Они всегда поддерживали нас даже после проигранных матчей. Они всегда в моем сердце, я очень их уважаю.
Приятно забивать голы, но важнее выигрывать трофеи с командой. Совсем скоро «Манчестер Юнайтед» будет там, где заслуживает. Вскоре мы снова будем бороться за победу в каждом турнире, в котором принимаем участие».
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