РОНАЛДУ: «Ман Юнайтед будет бороться за победу в каждом турнире»

Лидер «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду признался, что верит в перспективы команды в следующем сезоне:

«Должен сказать о том, что наши фанаты – невероятные. Они всегда поддерживали нас даже после проигранных матчей. Они всегда в моем сердце, я очень их уважаю.

Приятно забивать голы, но важнее выигрывать трофеи с командой. Совсем скоро «Манчестер Юнайтед» будет там, где заслуживает. Вскоре мы снова будем бороться за победу в каждом турнире, в котором принимаем участие».