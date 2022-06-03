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  4. РОНАЛДУ: «Ман Юнайтед будет бороться за победу в каждом турнире»
Англия
03 июня 2022, 16:52 |
186
0

РОНАЛДУ: «Ман Юнайтед будет бороться за победу в каждом турнире»

Форвард «Манчестер Юнайтед» верит в перспективы клуба

03 июня 2022, 16:52 |
186
0
РОНАЛДУ: «Ман Юнайтед будет бороться за победу в каждом турнире»
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Лидер «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду признался, что верит в перспективы команды в следующем сезоне:

«Должен сказать о том, что наши фанаты – невероятные. Они всегда поддерживали нас даже после проигранных матчей. Они всегда в моем сердце, я очень их уважаю.

Приятно забивать голы, но важнее выигрывать трофеи с командой. Совсем скоро «Манчестер Юнайтед» будет там, где заслуживает. Вскоре мы снова будем бороться за победу в каждом турнире, в котором принимаем участие».

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Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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Источник ФК Манчестер Юнайтед
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