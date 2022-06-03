Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Юрий ВИРТ: «Не могу сказать, что замены ужесточили игру сборной Украины»
Чемпионат мира
03 июня 2022, 14:29 | Обновлено 03 июня 2022, 14:41
424
1

Юрий ВИРТ: «Не могу сказать, что замены ужесточили игру сборной Украины»

Специалист – о победе команды Александра Петракова над Шотландией

03 июня 2022, 14:29 | Обновлено 03 июня 2022, 14:41
424
1
Юрий ВИРТ: «Не могу сказать, что замены ужесточили игру сборной Украины»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт высказался о победе сборной Украины команды над Шотландией (3:1) в полуфинале плей-офф ЧМ 2022.

– Насколько вовремя и удачно были произведены замены?
– По времени все хорошо. Тренер решил усилить целиком читавшуюся группу атаки. Однако я не могу сказать, что эти замены ужесточили игру сборной Украины. Шапаренко часто терял мяч, Мудрик запомнился идеальным пасом на Довбика, не реализовавшего убойный момент. Артем, как я понимаю, пытался переложить мяч под свою левую ногу, но замешкался.

Благо, Довбик все-таки забил. Этот гол очень важен для него – придаст уверенность, снимит возможное психологическое давление.

– Кого из сборной Украины можете особо выделить?
– Отметить нужно всю команду. Настроение действительно было, что надо! Считаю, что это результат великолепной работы Александра Петракова, причем по составу на игру тоже. В такое тяжелое для нашей страны время мы еще раз убедились – у нас есть сильная сборная и сильная нация.

– Что сборной Украины нужно подправить перед решающим матчем с Уэльсом?
– Сегодня нам можно выдохнуть. Жаль, что поединок с Шотландией не был финальным в борьбе за путевку на ЧМ-2022. Думаю, при таком раскладе нашей команде нужно 10 минут порадоваться и настраиваться на матч с валлийцами. Уверен, нам стоит ждать ту же игру и от Уэльса. Главное сейчас – восстановление. Очень многое в ближайшие дни будет зависеть от тренерского штаба.

Выучить тактику сборной Уэльса, безусловно, нужно – от этого Петраков будет отталкиваться, определяя состав на поединок. Но играть украинцам необходимо так же, как и против шотландцев, только унести мелкий технический брак. Уэльсу можно навязать свою игру и верить в победу. До мечты, путевки на ЧМ-2022, остался один шаг – самый трудный. Однако ради Украины нашим футболистам нужно отдать на поле все силы.

По теме:
Артем ФЕДЕЦКИЙ: «После матча c Шотландией ничего даже не хочется говорить»
Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Украине пройти Уэльс будет еще проще, чем Шотландию»
ГОЛОВКО: «Есть вопросы, почему Шотландия выпустила много молодых игроков»
Юрий Вирт сборная Украины по футболу сборная Шотландии по футболу ЧМ-2022 по футболу Шотландия - Украина
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Footboom
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Сохранили Бэйла и Рэмзи под Украину». Тренер Уэльса - о решающем матче
Футбол | 02 июня 2022, 15:40 7
«Сохранили Бэйла и Рэмзи под Украину». Тренер Уэльса - о решающем матче
«Сохранили Бэйла и Рэмзи под Украину». Тренер Уэльса - о решающем матче

Роб Пейдж готовится к битве против Украины

Украина U-21 гарантировала себе плей-офф отбора к Евро-2023 U-21
Футбол | 03 июня 2022, 00:17 2
Украина U-21 гарантировала себе плей-офф отбора к Евро-2023 U-21
Украина U-21 гарантировала себе плей-офф отбора к Евро-2023 U-21

Об этом стало известно после поражения Сербии U-21 от Франции U-21

Ломаченко подождет. В бою Камбосос – Хэйни предусмотрен реванш
Бокс | 03.06.2022, 09:17
Ломаченко подождет. В бою Камбосос – Хэйни предусмотрен реванш
Ломаченко подождет. В бою Камбосос – Хэйни предусмотрен реванш
Промоутер Ломаченко: «Василию нужно будет принять важное решение»
Бокс | 02.06.2022, 16:11
Промоутер Ломаченко: «Василию нужно будет принять важное решение»
Промоутер Ломаченко: «Василию нужно будет принять важное решение»
ВИДЕО. Лунин и Реал, рекорд Шевченко падет, ставим на Францию
Футбол | 03.06.2022, 13:37
ВИДЕО. Лунин и Реал, рекорд Шевченко падет, ставим на Францию
ВИДЕО. Лунин и Реал, рекорд Шевченко падет, ставим на Францию
Новини партнерів
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Alex51
що за "технічний шЛюб"? Може все ж таки брак? І його треба не забрати , а усунути. прибрати...Поважайте державну мову, журналісти
Ответить
0
west-ukr5555
Хто такі Мудрік і Довбік?
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Это будет финал! Стало известно время начала матча Украины против Уэльса
Это будет финал! Стало известно время начала матча Украины против Уэльса
02.06.2022, 00:23 2
Футбол
Играем в Петракова, или Каким будет состав Украины на битву с Шотландией
Играем в Петракова, или Каким будет состав Украины на битву с Шотландией
01.06.2022, 13:50 35
Футбол
Шотландия – Украина – 1:3. Теперь впереди Уэльс! Видео голов и обзор
Шотландия – Украина – 1:3. Теперь впереди Уэльс! Видео голов и обзор
02.06.2022, 00:45 14
Футбол
Стала известна соперница Свёнтек в финале Ролан Гаррос
Стала известна соперница Свёнтек в финале Ролан Гаррос
02.06.2022, 19:15
Теннис
Известны все полуфиналистки Ролан Гаррос у женщин
Известны все полуфиналистки Ролан Гаррос у женщин
01.06.2022, 17:21 2
Теннис
Персональные санкции. Чилич выбил с Ролан Гаррос второго топ-россиянина
Персональные санкции. Чилич выбил с Ролан Гаррос второго топ-россиянина
01.06.2022, 21:53 8
Теннис
Три украинских клуба в новом сезоне могут сыграть в лиге Эстонии и Латвии
Три украинских клуба в новом сезоне могут сыграть в лиге Эстонии и Латвии
02.06.2022, 07:19
Баскетбол
ФОТО. Ракицкий через Алиева передал дроны для нужд украинской армии
ФОТО. Ракицкий через Алиева передал дроны для нужд украинской армии
02.06.2022, 18:24 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем