Юрий ВИРТ: «Не могу сказать, что замены ужесточили игру сборной Украины»

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт высказался о победе сборной Украины команды над Шотландией (3:1) в полуфинале плей-офф ЧМ 2022.

– Насколько вовремя и удачно были произведены замены?

– По времени все хорошо. Тренер решил усилить целиком читавшуюся группу атаки. Однако я не могу сказать, что эти замены ужесточили игру сборной Украины. Шапаренко часто терял мяч, Мудрик запомнился идеальным пасом на Довбика, не реализовавшего убойный момент. Артем, как я понимаю, пытался переложить мяч под свою левую ногу, но замешкался.

Благо, Довбик все-таки забил. Этот гол очень важен для него – придаст уверенность, снимит возможное психологическое давление.

– Кого из сборной Украины можете особо выделить?

– Отметить нужно всю команду. Настроение действительно было, что надо! Считаю, что это результат великолепной работы Александра Петракова, причем по составу на игру тоже. В такое тяжелое для нашей страны время мы еще раз убедились – у нас есть сильная сборная и сильная нация.

– Что сборной Украины нужно подправить перед решающим матчем с Уэльсом?

– Сегодня нам можно выдохнуть. Жаль, что поединок с Шотландией не был финальным в борьбе за путевку на ЧМ-2022. Думаю, при таком раскладе нашей команде нужно 10 минут порадоваться и настраиваться на матч с валлийцами. Уверен, нам стоит ждать ту же игру и от Уэльса. Главное сейчас – восстановление. Очень многое в ближайшие дни будет зависеть от тренерского штаба.

Выучить тактику сборной Уэльса, безусловно, нужно – от этого Петраков будет отталкиваться, определяя состав на поединок. Но играть украинцам необходимо так же, как и против шотландцев, только унести мелкий технический брак. Уэльсу можно навязать свою игру и верить в победу. До мечты, путевки на ЧМ-2022, остался один шаг – самый трудный. Однако ради Украины нашим футболистам нужно отдать на поле все силы.