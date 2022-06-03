Лига наций03 июня 2022, 13:37 | Обновлено 03 июня 2022, 13:41
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ВИДЕО. Лунин и Реал, рекорд Шевченко падет, ставим на Францию
Главные новости дня и прогноз на главные матчи
03 июня 2022, 13:37 | Обновлено 03 июня 2022, 13:41
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1. Лунин может продлить контракт с Реалом
2. Стали известны подробности переговоров Торино и Шахтера по Соломону.
3. Ярмоленко осталось три гола до Шевченко
4. Антонио Рюдигер – игрок Реала
5. Прогноз матча Франция - Дания
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