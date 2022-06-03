ВИДЕО. Лунин и Реал, рекорд Шевченко падет, ставим на Францию

1. Лунин может продлить контракт с Реалом

2. Стали известны подробности переговоров Торино и Шахтера по Соломону.

3. Ярмоленко осталось три гола до Шевченко

4. Антонио Рюдигер – игрок Реала

5. Прогноз матча Франция - Дания

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