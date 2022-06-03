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Лига наций
03 июня 2022, 13:37 | Обновлено 03 июня 2022, 13:41
643
0

ВИДЕО. Лунин и Реал, рекорд Шевченко падет, ставим на Францию

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

03 июня 2022, 13:37 | Обновлено 03 июня 2022, 13:41
643
0
ВИДЕО. Лунин и Реал, рекорд Шевченко падет, ставим на Францию
Getty Images/Global Images Ukraine

1. Лунин может продлить контракт с Реалом
2. Стали известны подробности переговоров Торино и Шахтера по Соломону.
3. Ярмоленко осталось три гола до Шевченко
4. Антонио Рюдигер – игрок Реала
5. Прогноз матча Франция - Дания

Эти и другие важные новости дня, смотрите в видеоновостях Sport.ua в партнерстве с Parimatch.

 

 

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Источник Sport.ua
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