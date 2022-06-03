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  4. Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Украине пройти Уэльс будет еще проще, чем Шотландию»
Чемпионат мира
03 июня 2022, 13:24 |
241
0

Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Украине пройти Уэльс будет еще проще, чем Шотландию»

Специалист – о перспективах команды Александра Петракова выйти на Мундиаль

03 июня 2022, 13:24 |
241
0
Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Украине пройти Уэльс будет еще проще, чем Шотландию»
Getty Images/Global Images Ukraine

Экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал игру нашей национальной команды против Шотландии. А также высказался о предстоящем матче против Уэльса, который решит судьбу выхода на ЧМ-2022.

«На полпути расслабляться абсолютно нельзя. Шотландию мы прошли уверенно, особенно когда был задел 2:0. После 2:0 чувствовалось, что наши ребята чуть-чуть расслабились и перестало хватать сил. Все-таки многие игроки после двухмесячного перерыва попали в круговорот сборной, где были очень серьезные тренировки. 

Я думаю, что когда мы пропустили этот нелепый мяч, (там была серия ошибок) было страшновато, что шотландцы понесутся вперед и сделают счет 2:2. 

Я думаю, что Уэльс будет пройти чуть проще. Это сугубо мое личное мнение, и оно базировано именно на том, что шотландцев я считаю более сплоченным и добротным коллективом. 

Все-таки всегда у меня возникают небольшие сомнения по поводу нашей второй игры. Вторая игра на протяжении короткого периода времени может сыграть злую шутку. А так, я уверен в сборной на сто процентов», - сказал Левченко.

Напомним, что 5 июня сборная Украины сыграет финал плей-офф ЧМ-2022 против Уэльса на стадионе «Миллениум» в Кардиффе. Старт поединка – в 19:00.

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Источник Футбол 1/2/3
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