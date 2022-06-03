Сергей СИДОРЧУК: «Понял, что должен помогать Украине на спортивном фронте»

Полузащитник «Динамо» и сборной Украины Сергей Сидорчук рассказал о том, как покидал страну вместе с беременной супругой с началом войны.

«Первый месяц было вообще, не то, что ни до футбола, но и не до спорта. Находился в какой-то прострации. Не понимал, что мне делать. Затем, когда президент страны сказал, что каждый человек, каждый мужчина (необязательно быть военным) должен помогать Украине. После этого я понял, что если есть возможность помогать Украине на спортивном фронте, мы будем это делать. Теперь это наша главная цель и главная мечта», - сказал Сидорчук.