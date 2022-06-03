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  4. Сергей СИДОРЧУК: «Понял, что должен помогать Украине на спортивном фронте»
Украина. Премьер лига
03 июня 2022, 12:44 |
155
0

Сергей СИДОРЧУК: «Понял, что должен помогать Украине на спортивном фронте»

Капитан «Динамо» рассказал о своей миссии во время войны

03 июня 2022, 12:44 |
155
0
Сергей СИДОРЧУК: «Понял, что должен помогать Украине на спортивном фронте»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Сидорчук

Полузащитник «Динамо» и сборной Украины Сергей Сидорчук рассказал о том, как покидал страну вместе с беременной супругой с началом войны.

«Первый месяц было вообще, не то, что ни до футбола, но и не до спорта. Находился в какой-то прострации. Не понимал, что мне делать. Затем, когда президент страны сказал, что каждый человек, каждый мужчина (необязательно быть военным) должен помогать Украине. После этого я понял, что если есть возможность помогать Украине на спортивном фронте, мы будем это делать. Теперь это наша главная цель и главная мечта», - сказал Сидорчук.

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Источник Футбол 1/2/3
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