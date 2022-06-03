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Чемпионат мира
03 июня 2022, 11:29 | Обновлено 03 июня 2022, 12:32
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0

Сергей Притула и Parimatch Ukraine собрали 6,8 млн грн для ВСУ

Во время трансляции на Footballhub

03 июня 2022, 11:29 | Обновлено 03 июня 2022, 12:32
63
0
Сергей Притула и Parimatch Ukraine собрали 6,8 млн грн для ВСУ

Волонтер стал комментатором матча украинской сборной, чтобы собрать деньги на планшеты для военных.

Вчера Национальная сборная Украины по футболу сражалась, как настоящие львы, и таки завоевала путевку в следующий раунд плей-офф Чемпионата мира, одержав победу над Шотландией (1:3). Болельщики сборной поразили не менее важным подвигом: в течение трансляции проходил сбор средств для украинских военных, и всего зрители задонатили 2 200 000 грн. На эти средства фонд Сергея Притулы приобретет 500 планшетов для ВСУ.

Это был первый спортивный поединок, который комментировал общественный деятель, волонтер Сергей Притула. Разобраться в тонкостях футбола ему помогал Вадим Скичко, офицер ВСУ и профессиональный спортивный комментатор. Как комментировал звездный тандем игру сборной, можно было увидеть на Youtube канале Footballhub и канале Сергея Притулы.

В ходе трансляции стало известно, что Parimatch Ukraine решили увеличить втрое сумму сбора и задонатили 4,5 млн грн. Этой суммы хватит еще на 1000 планшетов для наших воинов. Об этом сообщил Сергей Притула в конце матча.

 Общее количество планшетов по завершении проекта составило 1500 единиц.

«Украинские болельщики сделали свое дело с отличием. Свое дело сделали те, за кого болеют. И наши зрители сделали свое дело - уже собрали донатов более чем на 1000 планшетов и продолжают донатить после завершения матча. Это прекрасно, когда наши победы помогают нашей общей великой победе над оккупантами. Я никогда не видел столько любви в украинцах, которые сейчас все как один искренне болеют не только за сборную, но и за судьбу своего государства и тех, от кого эта судьба зависит – за Вооруженные Силы Украины», – рассказал Сергей Притула.

«Для нас, как для компании с украинскими корнями, очень важно делать все возможное для нашей общей победы. Поэтому мы решили поддержать инициативу со сбором средств во время просмотра матча сборной. Эта коллаборация является успешным примером нетрадиционного фандрайзинга от фонда Сергея Притулы и украинского бренда. Уверена, что планшеты помогут нашим воинам эффективно выполнять боевые задачи и приближать победу», — отметила СЕО Parimatch Ukraine Наталья Гилевич.

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Бренд Parimatch одним из первым публично заявил четкую проукраинскую позицию и полностью изолировал Россию еще в марте. В течение трех месяцев бренд Parimatch и команда помогают ВСУ бороться за то, что силой не отнять – победу свободной нации.

 

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Источник Sport.ua
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