ГОЛОВКО: «Есть вопросы, почему Шотландия выпустила много молодых игроков»
Специалист дал свою оценку матчу сборной Украины
Экс-игрок сборной Украины Александр Головко высказался о победе команды Александра Петракова над Шотландией (3:1) в полуфинале плей-офф ЧМ 2022.
«Украина очень профессионально подготовилась к матчу. Поздравляю с победой. Команда выглядела хорошо. У Шотландии было много тактических ошибок. Их прессинг работал не лучшим образом. Есть вопросы, почему главный тренер Шотландии выпустил на поле со старта большое количество молодых футболистов. Это сказалось на игре и конечном результате», - сказал Головко.
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