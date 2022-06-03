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  4. ГОЛОВКО: «Есть вопросы, почему Шотландия выпустила много молодых игроков»
Чемпионат мира
03 июня 2022, 12:25 | Обновлено 03 июня 2022, 13:39
2477
0

ГОЛОВКО: «Есть вопросы, почему Шотландия выпустила много молодых игроков»

Специалист дал свою оценку матчу сборной Украины

03 июня 2022, 12:25 | Обновлено 03 июня 2022, 13:39
2477
0
ГОЛОВКО: «Есть вопросы, почему Шотландия выпустила много молодых игроков»
УАФ. Александр Головко

Экс-игрок сборной Украины Александр Головко высказался о победе команды Александра Петракова над Шотландией (3:1) в полуфинале плей-офф ЧМ 2022.

«Украина очень профессионально подготовилась к матчу. Поздравляю с победой. Команда выглядела хорошо. У Шотландии было много тактических ошибок. Их прессинг работал не лучшим образом. Есть вопросы, почему главный тренер Шотландии выпустил на поле со старта большое количество молодых футболистов. Это сказалось на игре и конечном результате», - сказал Головко.

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Источник Футбол 1/2/3
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