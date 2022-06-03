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  4. Криштиану РОНАЛДУ: «Ничья с Испанией показывает наши амбиции в Лиге наций»
Лига наций
03 июня 2022, 07:27 | Обновлено 03 июня 2022, 07:28
74
0

Криштиану РОНАЛДУ: «Ничья с Испанией показывает наши амбиции в Лиге наций»

Лидер сборной Португалии высказался о матче с испанцами

03 июня 2022, 07:27 | Обновлено 03 июня 2022, 07:28
74
0
Криштиану РОНАЛДУ: «Ничья с Испанией показывает наши амбиции в Лиге наций»
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Португалии сыграла вничью с Испанией в первом туре Лиги наций. Игра завершилась со счетом 1:1.

Нападающий португальцев Криштиану Роналду поделился мыслями о матче.

«Лига Наций — это соревнование, которое навсегда связано с нашей национальной сборной, первой завоевавшей этот трофей. Наш старт в этом розыгрыше с важной ничьей в Испании показывает наши амбиции. Победа для Португалии — это то, что двигает и объединяет нас, как и всегда», — написал Роналду в Instagram.

Роналду появился на поле на 62-й минуте игры, однако результативными действиями не отметился.

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Источник Sport.ua
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