Криштиану РОНАЛДУ: «Ничья с Испанией показывает наши амбиции в Лиге наций»

Сборная Португалии сыграла вничью с Испанией в первом туре Лиги наций. Игра завершилась со счетом 1:1.

Нападающий португальцев Криштиану Роналду поделился мыслями о матче.

«Лига Наций — это соревнование, которое навсегда связано с нашей национальной сборной, первой завоевавшей этот трофей. Наш старт в этом розыгрыше с важной ничьей в Испании показывает наши амбиции. Победа для Португалии — это то, что двигает и объединяет нас, как и всегда», — написал Роналду в Instagram.

Роналду появился на поле на 62-й минуте игры, однако результативными действиями не отметился.