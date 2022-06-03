Роман ГРИГОРЧУК: «Бэйл? В футболе один человек ничего не решает»
Наставник «Черноморца» поделился ожиданиями от матча Уэльс – Украина
Известный тренер уверен, что следующий соперник сборной Украины – Уэльс выше по классу, чем Шотландия.
– Впереди Уэльс. Следует ожидать еще более сложной игры?
– Будущий соперник выше классом. Если против Шотландии мы существенно превалировали по индивидуальному уровню, то перед Уэльсом я такой большой разницы не вижу. Однако это не тот случай, когда нам придется делать что-то невероятное – мы просто должны использовать свой потенциал. Необходимо правильно в эмоциональном аспекте подойти к игре в Кардиффе. А в плане мастерства мы точно не слабее.
– Фактор Гарета Бэйла будет иметь значение?
– В футболе один человек ничего не решает. Да, от Бэйла можно ожидать разного. В отличие от игры за «Реал», в сборной он всегда выдает очень сильные поединки. Впрочем, это всего лишь один исполнитель. А у нас команда, мастера, футболисты очень высокого уровня. Важно только хорошо сработать в психологически эмоциональном состоянии.
Поединок плей-офф чемпионата мира Уэльс – Украина состоится в воскресенье, 5 июня, в Кардиффе.
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