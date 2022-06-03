ФОТО. Роналду вышел, и заиграли. Испания – Португалия: лучшие моменты
Команды сыграли вничью в Севилье в матче 1-го тура Лиги наций
В четверг, 2 июня, состоялся матч 1-го тура Лиги наций, в котором встречались национальные сборные Испании и Португалии.
Команды играли в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин». Встреча завершилась вничью – 1:1 В первом тайме Альваро Мората открыл счет для хозяев поля, а ближе к концу игры Рикарду Орта уравнял ситуацию.
Форвард Криштиану Роналду вышел на замену у португальцев на 62-й минуте.
Лига наций A2. 1-й тур
Испания – Португалия – 1:1
Голы: Мората, 25 – Рикарду Орта, 82.
Фотогалерея матча
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