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  4. ФОТО. Роналду вышел, и заиграли. Испания – Португалия: лучшие моменты
Чемпионат мира
03 июня 2022, 03:30 | Обновлено 03 июня 2022, 04:18
181
0

ФОТО. Роналду вышел, и заиграли. Испания – Португалия: лучшие моменты

Команды сыграли вничью в Севилье в матче 1-го тура Лиги наций

03 июня 2022, 03:30 | Обновлено 03 июня 2022, 04:18
181
0
ФОТО. Роналду вышел, и заиграли. Испания – Португалия: лучшие моменты
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 2 июня, состоялся матч 1-го тура Лиги наций, в котором встречались национальные сборные Испании и Португалии.

Команды играли в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин». Встреча завершилась вничью – 1:1 В первом тайме Альваро Мората открыл счет для хозяев поля, а ближе к концу игры Рикарду Орта уравнял ситуацию.

Форвард Криштиану Роналду вышел на замену у португальцев на 62-й минуте.

Лига наций A2. 1-й тур

Испания – Португалия – 1:1

Голы: Мората, 25 – Рикарду Орта, 82.

Фотогалерея матча

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Источник Sport.ua
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