ФОТО. Роналду вышел, и заиграли. Испания – Португалия: лучшие моменты

В четверг, 2 июня, состоялся матч 1-го тура Лиги наций, в котором встречались национальные сборные Испании и Португалии.

Команды играли в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин». Встреча завершилась вничью – 1:1 В первом тайме Альваро Мората открыл счет для хозяев поля, а ближе к концу игры Рикарду Орта уравнял ситуацию.

Форвард Криштиану Роналду вышел на замену у португальцев на 62-й минуте.

Лига наций A2. 1-й тур

Испания – Португалия – 1:1

Голы: Мората, 25 – Рикарду Орта, 82.

Фотогалерея матча