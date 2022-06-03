ВИДЕО. Ярмоленко получил награду Лев матча. И продает ее на аукционе!

Болельщики выбрали форварда сборной Украины Андрея Ярмоленко «Львом матча» квалификации ЧМ-2022 против Шотландии (3:1).

Андрей готов поделиться своей наградой и помочь Украине. Лидер сборной Украины объявил старт аукциона. Главный приз – награда «Лев матча» с личной подписью капитана сине-желтых, а также его футболка.

Стартовый лот – 5000 грн, шаг аукциона – 500 грн. Аукцион продлится до 6 июня.

Сумма победной ставки будет направлена ​​на фандрайзинговую платформу United24, целью которой является сбор благотворительных взносов для восстановления Украины от разрушительных последствий российского военного вторжения.