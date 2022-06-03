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  4. ВИДЕО. Ярмоленко получил награду Лев матча. И продает ее на аукционе!
Лига наций
03 июня 2022, 01:50 | Обновлено 03 июня 2022, 01:53
176
0

ВИДЕО. Ярмоленко получил награду Лев матча. И продает ее на аукционе!

Украинская сборная обыграла шотландцев в Глазго и отправилась в Уэльс

03 июня 2022, 01:50 | Обновлено 03 июня 2022, 01:53
176
0
ВИДЕО. Ярмоленко получил награду Лев матча. И продает ее на аукционе!
УАФ. Андрей Ярмоленко

Болельщики выбрали форварда сборной Украины Андрея Ярмоленко «Львом матча» квалификации ЧМ-2022 против Шотландии (3:1).

Андрей готов поделиться своей наградой и помочь Украине. Лидер сборной Украины объявил старт аукциона. Главный приз – награда «Лев матча» с личной подписью капитана сине-желтых, а также его футболка.

Стартовый лот – 5000 грн, шаг аукциона – 500 грн. Аукцион продлится до 6 июня.

Сумма победной ставки будет направлена ​​на фандрайзинговую платформу United24, целью которой является сбор благотворительных взносов для восстановления Украины от разрушительных последствий российского военного вторжения.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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