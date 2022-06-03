Автором первого гола года сборной Украины 8-й раз в истории стал легионер

Восьмой раз в истории автором премьерного гола года сборной Украины стал легионер - Андрей Ярмоленко, на 33-й минуте поразивший ворота шотландцев. Причем отличился он первым в рекордный четвертый раз.

В 2014 году Андрей сделал голевой почин в матче с США (2:0), в 2015-м - с Латвией (1:1), а в 2018-м - с Швейцарией (2:1).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Игроки зарубежных клубов, забивавшие первый мяч года сборной Украины

Дата Ранг Игрок Клуб Соперник Мин. Счет 26.04.2000 ТМ Андрей ШЕВЧЕНКО Милан Болгария (г) 55’ 1:0 29.03.2003 ЧЕ Андрей ВОРОНИН Майнц Испания (д) 11’ 2:2 07.02.2007 ТМ Максим КАЛИНИЧЕНКО Спартак М Израиль (г) 72’ 1:1 25.05.2010 ТМ Александр АЛИЕВ Локомотив М Литва (д) 10’ 4:0 11.06.2017 ЧМ Евгений КОНОПЛЯНКА Шальке Финляндия (г) 51’ 2:1 23.03.2018 ТМ Артем КРАВЕЦ Кайсериспор Сауд. Аравия (н) 32’ 1:1 03.09.2020 ЛН Андрей ЯРМОЛЕНКО Вест Хэм Швейцария (д) 14’ 2:1 01.06.2022 ЧМ Андрей ЯРМОЛЕНКО Вест Хэм Шотландия (г) 33’ 3:1

ЧМ - отборочный турнир чемпионата мира; ЧЕ - отборочный турнир чемпионата Европы; ЛН - Лига наций; ТМ - товарищеский матч.