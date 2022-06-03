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  4. Автором первого гола года сборной Украины 8-й раз в истории стал легионер
Сборная УКРАИНЫ
03 июня 2022, 01:15 | Обновлено 03 июня 2022, 01:20
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0

Автором первого гола года сборной Украины 8-й раз в истории стал легионер

Андрей Ярмоленко забивал премьерный мяч чаще, чем кто-либо - четырежды

03 июня 2022, 01:15 | Обновлено 03 июня 2022, 01:20
11
0
Автором первого гола года сборной Украины 8-й раз в истории стал легионер
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Восьмой раз в истории автором премьерного гола года сборной Украины стал легионер - Андрей Ярмоленко, на 33-й минуте поразивший ворота шотландцев. Причем отличился он первым в рекордный четвертый раз.

В 2014 году Андрей сделал голевой почин в матче с США (2:0), в 2015-м - с Латвией (1:1), а в 2018-м - с Швейцарией (2:1).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Игроки зарубежных клубов, забивавшие первый мяч года сборной Украины

Дата

Ранг

Игрок

Клуб

Соперник

Мин.

Счет

26.04.2000

ТМ

Андрей ШЕВЧЕНКО

Милан

Болгария (г)

55’

1:0

29.03.2003

ЧЕ

Андрей ВОРОНИН

Майнц

Испания (д)

11’

2:2

07.02.2007

ТМ

Максим КАЛИНИЧЕНКО

Спартак М

Израиль (г)

72’

1:1

25.05.2010

ТМ

Александр АЛИЕВ

Локомотив М

Литва (д)

10’

4:0

11.06.2017

ЧМ

Евгений КОНОПЛЯНКА

Шальке

Финляндия (г)

51’

2:1

23.03.2018

ТМ

Артем КРАВЕЦ

Кайсериспор

Сауд. Аравия (н)

32’

1:1

03.09.2020

ЛН

Андрей ЯРМОЛЕНКО

Вест Хэм

Швейцария (д)

14’

2:1

01.06.2022

ЧМ

Андрей ЯРМОЛЕНКО

Вест Хэм

Шотландия (г)

33’

3:1

ЧМ - отборочный турнир чемпионата мира; ЧЕ - отборочный турнир чемпионата Европы; ЛН - Лига наций; ТМ - товарищеский матч.

 

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Источник Sport.ua
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