Роналду второй раз за 14 лет остался в запасе сборной Португалии

Криштиану Роналду остался в запасе сборной Португалии на матч Лиги наций против Испании.

Это всего второй случай за почти 14 лет, когда лидер португальцев не начал встречу в основном составе.

Предыдущий раз был в матче квалификации ЧМ-2018 против Андорры. К слову, в той встрече Криштиану вышел за замену и забил первый гол своей команды.

Матч Испания – Португалия начался в 21:45 по Киеву.

