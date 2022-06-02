Лига наций02 июня 2022, 21:56 |
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Роналду второй раз за 14 лет остался в запасе сборной Португалии
Такое увидишь не часто
02 июня 2022, 21:56 |
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Криштиану Роналду остался в запасе сборной Португалии на матч Лиги наций против Испании.
Это всего второй случай за почти 14 лет, когда лидер португальцев не начал встречу в основном составе.
Предыдущий раз был в матче квалификации ЧМ-2018 против Андорры. К слову, в той встрече Криштиану вышел за замену и забил первый гол своей команды.
Матч Испания – Португалия начался в 21:45 по Киеву.
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