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  4. Роналду второй раз за 14 лет остался в запасе сборной Португалии
Лига наций
02 июня 2022, 21:56 |
409
0

Роналду второй раз за 14 лет остался в запасе сборной Португалии

Такое увидишь не часто

02 июня 2022, 21:56 |
409
0
Роналду второй раз за 14 лет остался в запасе сборной Португалии
Getty Images/Global Images Ukraine

Криштиану Роналду остался в запасе сборной Португалии на матч Лиги наций против Испании.

Это всего второй случай за почти 14 лет, когда лидер португальцев не начал встречу в основном составе.

Предыдущий раз был в матче квалификации ЧМ-2018 против Андорры. К слову, в той встрече Криштиану вышел за замену и забил первый гол своей команды.

Матч Испания – Португалия начался в 21:45 по Киеву.
 

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Источник Gracenote Live
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