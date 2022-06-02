Артем КРАВЕЦ: «Не вижу проблемы, если летом закончу карьеру»

Украинский форвард Артем Кравец признался, что летом может завершить карьеру:

«Я не так много думал об этом. Увидим, что случится летом. Я перенес 2 операции на спине и не очень хотел бы рисковать. Будем смотреть, пригласит ли кто-нибудь в какой-нибудь нормальный проект или клуб.

Я найду, чем заниматься, у меня двое детей, семья. Мне 33, я поиграл, считаю, что это нормальный возраст, чтобы заканчивать карьеру. Не вижу проблемы в том, если я летом кончу».

Напомним, Кравец в феврале покинул турецкий «Коньяспор» и сейчас находится в статусе свободного агента.