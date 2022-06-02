Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Артем КРАВЕЦ: «Не вижу проблемы, если летом закончу карьеру»
Другие новости
02 июня 2022, 21:59 | Обновлено 02 июня 2022, 22:00
495
0

Артем КРАВЕЦ: «Не вижу проблемы, если летом закончу карьеру»

Украинский форвард – о своем будущем

02 июня 2022, 21:59 | Обновлено 02 июня 2022, 22:00
495
0
Артем КРАВЕЦ: «Не вижу проблемы, если летом закончу карьеру»
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Кравец

Украинский форвард Артем Кравец признался, что летом может завершить карьеру:

«Я не так много думал об этом. Увидим, что случится летом. Я перенес 2 операции на спине и не очень хотел бы рисковать. Будем смотреть, пригласит ли кто-нибудь в какой-нибудь нормальный проект или клуб.

Я найду, чем заниматься, у меня двое детей, семья. Мне 33, я поиграл, считаю, что это нормальный возраст, чтобы заканчивать карьеру. Не вижу проблемы в том, если я летом кончу».

Напомним, Кравец в феврале покинул турецкий «Коньяспор» и сейчас находится в статусе свободного агента.

По теме:
КРАВЕЦ – о россиянах: «Для меня этих людей больше не существует»
ФОТО. Артем Кравец - Путину: «Гореть тебе, сука, в аду»
ОФИЦИАЛЬНО. Артем Кравец расторг контракт с турецким Коньяспором
Артем Кравец
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Брутальный футбол
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бой Усик – Джошуа 2 состоится в Джидде на 40-тысячном стадионе
Бокс | 02 июня 2022, 09:42 0
Бой Усик – Джошуа 2 состоится в Джидде на 40-тысячном стадионе
Бой Усик – Джошуа 2 состоится в Джидде на 40-тысячном стадионе

Осталось окончательно определиться с датой

Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «По-моему у нас вырос новый Пеле»
Футбол | 02 июня 2022, 03:03 5
Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «По-моему у нас вырос новый Пеле»
Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «По-моему у нас вырос новый Пеле»

Футбольный агент – о Михаиле Мудрике

Свёнтек уверенно обыграла Касаткину на пути в финал Ролан Гаррос
Теннис | 02.06.2022, 17:14
Свёнтек уверенно обыграла Касаткину на пути в финал Ролан Гаррос
Свёнтек уверенно обыграла Касаткину на пути в финал Ролан Гаррос
Гари ЛИНЕКЕР: «Украинцы - это что-то особенное. Какое отличное выступление»
Футбол | 02.06.2022, 09:26
Гари ЛИНЕКЕР: «Украинцы - это что-то особенное. Какое отличное выступление»
Гари ЛИНЕКЕР: «Украинцы - это что-то особенное. Какое отличное выступление»
ВИДЕО. Гвардиола оценит. Украина выполнила 24 паса перед голом Яремчука
Футбол | 02.06.2022, 18:06
ВИДЕО. Гвардиола оценит. Украина выполнила 24 паса перед голом Яремчука
ВИДЕО. Гвардиола оценит. Украина выполнила 24 паса перед голом Яремчука
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
НХЛ. Шоу с 14 шайбами. Колорадо и Эдмонтон ярко открыли финал Запада
НХЛ. Шоу с 14 шайбами. Колорадо и Эдмонтон ярко открыли финал Запада
01.06.2022, 07:47
Хоккей
Играем в Петракова, или Каким будет состав Украины на битву с Шотландией
Играем в Петракова, или Каким будет состав Украины на битву с Шотландией
01.06.2022, 13:50 35
Футбол
Александр ПЕТРАКОВ: «Неужели вы хотите сказать, что Ярмоленко уже стар?»
Александр ПЕТРАКОВ: «Неужели вы хотите сказать, что Ярмоленко уже стар?»
02.06.2022, 00:55 7
Футбол
Шотландия повержена! Сборная Украины одолела Тартановую армию в Глазго
Шотландия повержена! Сборная Украины одолела Тартановую армию в Глазго
01.06.2022, 23:40 102
Футбол
На 300 км ударить не сможем. Украина получит от США ракетные системы
На 300 км ударить не сможем. Украина получит от США ракетные системы
31.05.2022, 21:22
Война
Шотландия – Украина – 1:3. Теперь впереди Уэльс! Видео голов и обзор
Шотландия – Украина – 1:3. Теперь впереди Уэльс! Видео голов и обзор
02.06.2022, 00:45 14
Футбол
Определены все полуфиналисты Ролан Гаррос у мужчин
Определены все полуфиналисты Ролан Гаррос у мужчин
02.06.2022, 01:57
Теннис
Зеленский назвал, сколько солдат Украина теряет ежедневно
Зеленский назвал, сколько солдат Украина теряет ежедневно
01.06.2022, 07:56 1
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем