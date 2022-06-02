Ига СВЁНТЕК: «Знаю, что могу еще поднажать»

Первая ракетка мира Ига Свёнтек рассказала о своей 34-матчевой победной серии и выходе в финале Ролан Гаррос.

«Разумеется, я чуть меньше плакала, потому что не проигрывала матчи. Если честно, довольно сложно поддерживать темп, быть готовой к каждому матчу и не сдаваться, потому что это очень утомительно. Но я знаю пределы своих возможностей, знаю, что могу еще поднажать, и так и сделаю.

Сейчас я читаю французскую классику – «Три мушкетера». Да, очень классная книга, мне очень нравится. Когда я в Штатах, я читаю американскую классику, в Великобритании – британские книги, здесь – что-то французское. Я стараюсь выбирать с умом», – заявила теннисистка.