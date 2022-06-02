Экс-звезда Ливерпуля возглавил Адо Ден Хааг
Дирк Куйт начинает самостоятельную тренерскую карьеру
Нидерландский клуб «Адо Ден Хааг» официально объявил о назначении на пост главного тренера звездного в недавнем прошлом форварда Дирка Кюйта. Соглашение с 41-летним специалистом рассчитано на один сезон.
Для Куйта это будет первый самостоятельный тренерский опыт на взрослом уровне. После завершения карьеры в 2017 году он работал с любительской командой «Квик Бойз», а также возглавлял команду U-19 «Фейеноорда».
«Адо Ден Хааг» сейчас выступает в Эерсте Дивизие – втором дивизионе чемпионата Нидерландов. В нынешнем сезоне команда финишировала четвертой в регулярном чемпионате, после чего уступила «Эксцельсиору» в финале плей-офф за выход в элиту.
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