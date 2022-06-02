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  4. ВЕРНИДУБ – о матче сборной: «Сначала 11 львов было, потом еще пятеро вышли»
Чемпионат мира
02 июня 2022, 20:08 | Обновлено 02 июня 2022, 20:27
2481
0

ВЕРНИДУБ – о матче сборной: «Сначала 11 львов было, потом еще пятеро вышли»

Известный тренер похвали игроков национальной сборной Украины

02 июня 2022, 20:08 | Обновлено 02 июня 2022, 20:27
2481
0
ВЕРНИДУБ – о матче сборной: «Сначала 11 львов было, потом еще пятеро вышли»
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший рулевой луганской «Зари» Юрий Вернидуб остался впечатлен игрой украинской сборной в матче против Шотландии.

«Ребята – молодцы! Были настоящими воинами на футбольном поле. Сначала 11 «львов» было, потом еще пятеро вышли. Мне понравилось, как провел игру Забарный. Лидерские качества проявили Ярмоленко, Степаненко, Караваев. Тот же Мудрык. Я ждал, когда его выпустят, что он немножко пробежался по флангу, как умеет.

Ребята хорошо понимают цену этого матча и следующей игры с Уэльсом. Чего им переживать – играть умеют, подготовились хорошо. Переписывался с Караваевым и Степаненко. Поздравил их, они поблагодарили – все нормально», – сказал Вернидуб.

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Источник Футбол 24
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