ВЕРНИДУБ – о матче сборной: «Сначала 11 львов было, потом еще пятеро вышли»

Бывший рулевой луганской «Зари» Юрий Вернидуб остался впечатлен игрой украинской сборной в матче против Шотландии.

«Ребята – молодцы! Были настоящими воинами на футбольном поле. Сначала 11 «львов» было, потом еще пятеро вышли. Мне понравилось, как провел игру Забарный. Лидерские качества проявили Ярмоленко, Степаненко, Караваев. Тот же Мудрык. Я ждал, когда его выпустят, что он немножко пробежался по флангу, как умеет.

Ребята хорошо понимают цену этого матча и следующей игры с Уэльсом. Чего им переживать – играть умеют, подготовились хорошо. Переписывался с Караваевым и Степаненко. Поздравил их, они поблагодарили – все нормально», – сказал Вернидуб.