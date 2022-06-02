ВЕРНИДУБ – о матче сборной: «Сначала 11 львов было, потом еще пятеро вышли»
Известный тренер похвали игроков национальной сборной Украины
Бывший рулевой луганской «Зари» Юрий Вернидуб остался впечатлен игрой украинской сборной в матче против Шотландии.
«Ребята – молодцы! Были настоящими воинами на футбольном поле. Сначала 11 «львов» было, потом еще пятеро вышли. Мне понравилось, как провел игру Забарный. Лидерские качества проявили Ярмоленко, Степаненко, Караваев. Тот же Мудрык. Я ждал, когда его выпустят, что он немножко пробежался по флангу, как умеет.
Ребята хорошо понимают цену этого матча и следующей игры с Уэльсом. Чего им переживать – играть умеют, подготовились хорошо. Переписывался с Караваевым и Степаненко. Поздравил их, они поблагодарили – все нормально», – сказал Вернидуб.
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