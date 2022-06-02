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  4. Ляказетт близок к возвращению в Лион
Англия
02 июня 2022, 19:39 |
208
0

Ляказетт близок к возвращению в Лион

Форвард «Арсенала» станет свободным агентом

02 июня 2022, 19:39 |
208
0
Ляказетт близок к возвращению в Лион
Getty Images/Global Images Ukraine. Александер Ляказетт

«Лион» близок к подписанию форварда «Арсенала» Александера Ляказетта. Через месяц он станет свободным агентом.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, Ляказетт уже сообщил руководству «Арсенала» о своем решении вернуться в «Лион».

31-летний французский форвард является воспитанником «Лиона». Именно оттуда в 2017 году он и перешел в «Арсенал» за 53 миллиона евро.

В нынешнем сезоне на счету Ляказетта 6 голов и 8 ассистов в 36 матчах за «Арсенал» во всех турнирах.

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Александр Ляказетт Арсенал Лондон Лион Фабрицио Романо
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Источник твиттер Фабрицио Романо
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