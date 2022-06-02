Ляказетт близок к возвращению в Лион
Форвард «Арсенала» станет свободным агентом
«Лион» близок к подписанию форварда «Арсенала» Александера Ляказетта. Через месяц он станет свободным агентом.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, Ляказетт уже сообщил руководству «Арсенала» о своем решении вернуться в «Лион».
31-летний французский форвард является воспитанником «Лиона». Именно оттуда в 2017 году он и перешел в «Арсенал» за 53 миллиона евро.
В нынешнем сезоне на счету Ляказетта 6 голов и 8 ассистов в 36 матчах за «Арсенал» во всех турнирах.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
5 июня в 19:00 сине-желтые сыграют решающий матч квалификации ЧМ
Непрерывное владение мячом составили 1 минуту 46 секунд