Ляказетт близок к возвращению в Лион

«Лион» близок к подписанию форварда «Арсенала» Александера Ляказетта. Через месяц он станет свободным агентом.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, Ляказетт уже сообщил руководству «Арсенала» о своем решении вернуться в «Лион».

31-летний французский форвард является воспитанником «Лиона». Именно оттуда в 2017 году он и перешел в «Арсенал» за 53 миллиона евро.

В нынешнем сезоне на счету Ляказетта 6 голов и 8 ассистов в 36 матчах за «Арсенал» во всех турнирах.