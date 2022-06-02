Шотландцы – терпилы! Ведущий Матч ТВ сгорел после победы сборной Украины

Ведущий программы «Есть тема» на российском телеканале Матч ТВ антон анисимов раскритиковал сборную Шотландии за поражение в матче с Украиной.

«Шотландцы – терпилы. В такой ситуации – это как играть с инвалидами или детьми. Выиграть неудобно.

Я, кстати, не спорю, что Шотландия – это еще так себе сборная. Украина выиграла справедливо. Если бы еще в такой ситуации проиграла, то это вообще смех был бы. Мы вообще сегодня утром разговаривали, что Украина таким путем может и до четвертьфинала чемпионата мира дойти», – сказал ведущий.