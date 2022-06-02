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  4. Шотландцы – терпилы! Ведущий Матч ТВ сгорел после победы сборной Украины
Чемпионат мира
02 июня 2022, 19:54 | Обновлено 02 июня 2022, 20:09
3367
7

Шотландцы – терпилы! Ведущий Матч ТВ сгорел после победы сборной Украины

За поребриком вопли и визги

02 июня 2022, 19:54 | Обновлено 02 июня 2022, 20:09
3367
7
Шотландцы – терпилы! Ведущий Матч ТВ сгорел после победы сборной Украины
screenshot

Ведущий программы «Есть тема» на российском телеканале Матч ТВ антон анисимов раскритиковал сборную Шотландии за поражение в матче с Украиной.

«Шотландцы – терпилы. В такой ситуации – это как играть с инвалидами или детьми. Выиграть неудобно. 

Я, кстати, не спорю, что Шотландия – это еще так себе сборная. Украина выиграла справедливо. Если бы еще в такой ситуации проиграла, то это вообще смех был бы. Мы вообще сегодня утром разговаривали, что Украина таким путем может и до четвертьфинала чемпионата мира дойти», – сказал ведущий.

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Источник Матч ТВ
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Комментарии 7
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steelmaker
нафиг нам этот антон онанисимов с его "ценным мнением"?
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+7
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Istm
панове, от хтось ще намагатиметься довести, що кацап - це не діагноз?
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+6
jimmi
Ничего нового, свинособаки принижают наши достижения. Своих то нет 
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+6
ALKOSruLKA
... а де там збірна раБсії грає зараз ?
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0
Remark
Есть три вещи на которые можно смотреть вечно - это огонь, вода и как горит пердак у орков!
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0
Andy_P
Бооооже... И далее - по тексту
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0
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