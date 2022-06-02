Ролан Гаррос02 июня 2022, 19:15 | Обновлено 02 июня 2022, 19:45
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Стала известна соперница Свёнтек в финале Ролан Гаррос
18-летняя американка Кори Гауфф впервые будет бороться за титул Grand Slam
02 июня 2022, 19:15 | Обновлено 02 июня 2022, 19:45
833
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Состоялся второй полуфинал женского одиночного разряда в рамках Открытого чемпионата Франции по теннису.
В матче 1/2 финала 18-летняя американка Кори Гауфф сломила сопротивление 59-й ракетки мира Мартины Тревизан.
Ролан Гаррос. 1/2 финала
Кори Гауфф (США) – Мартина Тревизан (Италия) – 6:3, 6:1
Для обеих теннисисток это был первый полуфинал турнира Grand Slam.
В финале Гауфф сразится против Иги Свёнтек из Польши.
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