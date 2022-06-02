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  4. Стала известна соперница Свёнтек в финале Ролан Гаррос
Ролан Гаррос
02 июня 2022, 19:15 | Обновлено 02 июня 2022, 19:45
833
0

Стала известна соперница Свёнтек в финале Ролан Гаррос

18-летняя американка Кори Гауфф впервые будет бороться за титул Grand Slam

02 июня 2022, 19:15 | Обновлено 02 июня 2022, 19:45
833
0
Стала известна соперница Свёнтек в финале Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Кори Гауфф

Состоялся второй полуфинал женского одиночного разряда в рамках Открытого чемпионата Франции по теннису.

В матче 1/2 финала 18-летняя американка Кори Гауфф сломила сопротивление 59-й ракетки мира Мартины Тревизан.

Ролан Гаррос. 1/2 финала
Кори Гауфф (США) – Мартина Тревизан (Италия) – 6:3, 6:1

Для обеих теннисисток это был первый полуфинал турнира Grand Slam. 

В финале Гауфф сразится против Иги Свёнтек из Польши.

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Источник Sport.ua
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