Стала известна соперница Свёнтек в финале Ролан Гаррос

Состоялся второй полуфинал женского одиночного разряда в рамках Открытого чемпионата Франции по теннису.

В матче 1/2 финала 18-летняя американка Кори Гауфф сломила сопротивление 59-й ракетки мира Мартины Тревизан.

Ролан Гаррос. 1/2 финала

Кори Гауфф (США) – Мартина Тревизан (Италия) – 6:3, 6:1

Для обеих теннисисток это был первый полуфинал турнира Grand Slam.

В финале Гауфф сразится против Иги Свёнтек из Польши.